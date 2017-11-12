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Какая погода ждет туляков на следующей неделе?

Какая погода ждет туляков на следующей неделе?

Небольшие осадки синоптики обещают в понедельник, вторник и четверг.

На следующей неделе в Тульской области немного похолодает. В понедельник, 13 ноября, днем ожидается +4 градуса, ночью — -1. Синоптики обещают облачную погоду с небольшими осадками.

14 ноября в ночное время в регионе будет 0 градусов, а в дневное — +3. По прогнозам Гидрометцентра, во вторник будет дождливо.

В среду нас ожидает переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит 2 градуса тепла, а ночью — 1 градус мороза.

В четверг, 16 ноября, снова в регионе ожидаются осадки — снег с дождем. Днем воздух прогреется всего до +3, а ночью будет морозно — -2.

В конце недели осадков нам не обещают. В пятницу погода существенно не изменится: днем — +1, ночью — -2. Такая же погода будет и на выходных.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:40 +3
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