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Максим Пашин из Алексина занял второе место на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Максим Пашин из Алексина занял второе место на Всероссийском конкурсе «Народный участковый»

По итогам онлайн голосования алексинский капитан полиции набрал более 163000 голосов.

Завершился финальный этап конкурса на звание «Народный участковый России».

Первое место по итогам народного онлайн голосования занял лейтенант полиции из Нижегородской области Антон Куликов с результатом 171433 голосов.

Вторым стал капитан полиции из Алексина Максим Пашин. За него проголосовали 163761 человек.

20 ноября призеров конкурса поощрят призами Министра внутренних дел Российской Федерации, ценными подарками, а также почетными грамотами.

Максим Пашин обслуживает микрорайон Высокое, в котором проживают 3500 человек. Участок находится в пятнадцати минутах ходьбы от места жительства Максима, поэтому полицейский каждый день проводит профилактическую работу, поквартирные обходы и встречается с общественниками.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:00 +3
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