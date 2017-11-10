В Тульском кремле отметили 100-летие советской милиции

Фото Алексея Пирязева.

Торжественный митинг, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел и юбилею со дня образования милиции, прошел 10 ноября.

10 ноября в Тульском кремле прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации и 100-летию советской милиции.

Губернатор Алексей Дюмин поздравил личный состав с профессиональным праздником.

«Вы стоите на страже закона, порядка и справедливости, обеспечиваете спокойствие и безопасность наших жителей. Благодарю вас за мужество и верность долгу, за готовность в любой момент прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — сказал глава региона.

Особые слова благодарности Алексей Дюмин адресовал ветеранам службы, которые до сих пор находятся в строю и делятся опытом с молодыми коллегами.

Губернатор пожелал сотрудникам правопорядка, их родным и близким благополучия, мирного неба над головой и успехов в службе.

Глава региона пожелал работникам УМВД успехов в службе на благо России и вручил государственную и региональные награды отличившимся сотрудникам.