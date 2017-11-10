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Тульские спасатели определили лучшего сотрудника пожарной охраны
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели определили лучшего сотрудника пожарной охраны

В рамках регионального конкурса профессионального мастерства призовое место занял Олег Улыбышев из Ясногорска.

В номинации «Лучший работник пожарной охраны» регионального этапа конкурса МЧС России «Созвездие мужества» призовое место занял пожарный ясногорской спасательной части № 76 Олег Улыбышев. Он работает в МЧС с апреля 2016 года.

С 1997 года по 2005 год Олег Улыбышев проходил службу в государственной противопожарной службе в должности командира отделения, затем 10 лет отслужил в структуре министерства внутренних дел.

За полтора года работы в подразделении Олег заслужил уважение коллег – они отметили его профессионализм, добросовестное отношение к службе и умение владеть собой в экстремальных ситуациях.

Олег Улыбышев постоянно участвует в соревнованиях по пожарно-строевой и физической подготовке, являясь достойным примером для молодого поколения огнеборцев.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +3
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