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Экс-бухгалтер заокского МУПа осуждена за финансовые махинации

Экс-бухгалтер заокского МУПа осуждена за финансовые махинации

Женщина выписала себе материальную помощь и в течение пяти месяцев начисляла себе необоснованные премии.

Заокским районным судом вынесен приговор 41-летней ранее не судимой местной жительнице. Она признана виновной в совершении двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.

Будучи главным бухгалтером МУП «Заокская служба сервиса», в октябре 2015 года осужденная подготовила и оформила фиктивный приказ о выплате себе материальной помощи в размере 150 тысяч рублей на лечение и подделала подпись руководителя.

Далее мошенница заверила своей электронной подписью и подписью директора несколько платежных поручений, после исполнения которых на ее банковский счет поступили 130500 рублей.

Кроме того, с января по май текущего года женщина подготовила платежные поручения на выплату себе премиальных, и получила порядка 280 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия нанесённый ущерб была полностью возмещён. По совокупности преступлений суд назначил злоумышленнице наказание в виде штрафа в размере 230 тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:15 0
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