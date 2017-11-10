Каждое девятое ДТП в Тульской области происходит по вине нетрезвых водителей

Для предупреждения и пресечения управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения в предстоящую пятницу и в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции продолжат проведение профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

Мероприятие пройдет как в районах области, так и в Туле с максимальным привлечением личного состава. Полицейские напоминают: каждое девятое дорожно-транспортное происшествие происходит по вине нетрезвых водителей. Каждый восьмой погибший на тульских дорогах является участником «пьяного» ДТП.

Госавтоинспекция напоминает, водителю запрещается управлять транспортным средством в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомленном состоянии.

Если вам достоверно известно о факте управления транспортным средством в состоянии опьянения – проявите свою гражданскую позицию, позвоните и сообщите информацию в дежурную часть: