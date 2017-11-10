новости
новости
Регистрация
Тульские следователи провели тренинг для студентов ТулГУ
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Тульские следователи провели тренинг для студентов ТулГУ

Будущие юристы обсудили проблемы коррупции и продемонстрировали свои знания.

В Тульском государственном университете сотрудники областного СУ СК России совместно с представителями общества «Знание» провели для студентов института права и управления практический тренинг на тему «Вместе против коррупции».

Студенты дискутировали на заданную тему и приняли участие в анкетировании. Сотрудники следственного управления показали будущим юристам социальный ролик о вредных последствиях коррупционных проявлений.

Закончилась встреча правовой игрой – студенты смогли поучаствовать в настоящем расследовании по делу о коррупции. Нужно было создать фотопортрет «коррупционера» и описать фигуранта, назвать возможный мотив коррупционного деяния, проанализировать юридические ситуации и выявить в каждой из них причины коррупции.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:49 0
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областивстреча со студентамиТулГУтренинг для студентов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Экс-бухгалтер заокского МУПа осуждена за финансовые махинации
Экс-бухгалтер заокского МУПа осуждена за финансовые махинации
Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах
Смерть младенца в Тульской области: несовершеннолетняя мать рассказала о беременности и родах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.