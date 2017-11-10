Тульские следователи провели тренинг для студентов ТулГУ

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В Тульском государственном университете сотрудники областного СУ СК России совместно с представителями общества «Знание» провели для студентов института права и управления практический тренинг на тему «Вместе против коррупции».

Студенты дискутировали на заданную тему и приняли участие в анкетировании. Сотрудники следственного управления показали будущим юристам социальный ролик о вредных последствиях коррупционных проявлений.

Закончилась встреча правовой игрой – студенты смогли поучаствовать в настоящем расследовании по делу о коррупции. Нужно было создать фотопортрет «коррупционера» и описать фигуранта, назвать возможный мотив коррупционного деяния, проанализировать юридические ситуации и выявить в каждой из них причины коррупции.