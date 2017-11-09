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В Туле появились танцующие роботы и космические телепорты
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В Туле появились танцующие роботы и космические телепорты

Обновленная выставка роботов и технологий «Фабрика будущего» ждет туляков и гостей города по адресу: Тула, ул. Болдина, 98-а.

По сути, «Фабрика будущего» — не совсем выставка. Это территория, на которой уживаются невероятные роботы, интерактивные игровые площадки и аттракционы. Трудно сосредоточиться на одном экспонате: хочется осмотреть все и сразу.

Экскурсию по мини-технопарку для нас провел руководитель «Фабрики будущего» Алексей Голышев.

На входе в выставочный зал гостей встречают несколько десятков маленьких роботов. У каждого — своя занимательная функция.

Например, Меканоид — робот-конструктор, который состоит из 1188 деталей.

Это делает его полезным для развития мелкой моторики у ребенка. Кроме того, Меканоид — прекрасный собеседник: он с удовольствием отвечает на вопросы, поддерживает диалог, делится забавными историями и играет в игры. Сейчас в его памяти — около 1000 команд, их количество постоянно пополняется.

А это Боби! Удивительно: его можно приложить к уху и сделать звонок. Дело в том, что внутри робота — смартфон, который позволяет выполнять вызовы и устанавливать различные приложения.

Боби также может найти для вас информацию в интернете, спеть песню и даже станцевать. В общем, он — милый, дружелюбный парень, с которым не соскучишься!

Робот Ровио — это мобильная автоматизированная камера. Возможности робота поражают: благодаря уникальному расположению колес он может передвигаться в любом направлении. А профессиональная веб-камера и микрофон позволяют вести видео- и аудионаблюдение. Так вы можете следить за тем, что происходит, из любой точки мира, где есть интернет и работает мобильный телефон.

Другой персонаж выставки приветствует гостей фразой: «Привет, меня зовут ДискоРобо, я люблю музыку и обожаю быть в центре внимания». Во время танца робот меняет выражение лица, подмигивает и улыбается, что делает его еще более милым.

В мини-технопарке — масса интерактивных зон. Гости выставки могут отправиться в космос, попробовать себя в роли водителя, поприсутствовать на футбольном матче и даже отправить вместо себя на работу робота.

Опробовать все это на себе можете и вы!

Выставка роботов и технологий будет работать ежедневно (кроме понедельника) с 11.00 до 20.00.

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Автор: Вероника Левина, сегодня, в 17:35 +1
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