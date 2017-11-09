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В Туле выберут самую красивую девушку
Фото МА «Linda»

В Туле выберут самую красивую девушку

В областной филармонии пройдет конкурс красоты «Мисс Тула – 2017».

Модельно-артистическое агентство Linda при поддержке министерства культуры правительства Тульской области приглашает все желающих на одно из самых знаковых мероприятий года — «Мисс Тула – 2017».

17 ноября в 19.00 на сцену областной филармонии выйдут претендентки на звание самой красивой девушки нашего региона. Конкурс проводится в Тульской области одиннадцатый раз и стал уже своеобразной визитной карточкой нашего города.

В этом году 14 очаровательных девушек со всей области будут бороться за право представлять наш регион на национальном конкурсе «Мисс Россия». Конкурс традиционно будет состоять из дефиле-представления, дефиле в купальниках, дефиле в вечерних платьях, девушки также ответят на каверзные вопросы ведущего. Все выходы конкурсанток состоятся под живое исполнение звезд эстрады.

Сбор гостей в 18.30. Билеты — в кассах филармонии.

Тульская областная филармония: Тула, пр. Ленина, 51, телефон 36-77-96.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:33 0
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