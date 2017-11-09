Администрация Тулы рассказала, почему во дворе дома на ул. Лейтейзена нет лавочек

Проект благоустройства двора был согласован с жителями. Он изначально не предполагал установку лавочек.

Накануне эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды подвели итоги проверки реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В числе городов, к которым были замечания значилась Тула. В частности, двор дома №4 по ул. Лейтейзена: нет газона, вокруг горок и турников – грязь. Недовольны люди также тем, что лишились лавочек возле подъездов.

В пресс-службе администрации прокомментировали это сообщение. Собеседник издания рассказал, что работу по благоустройству дворов в Туле предваряла подготовительная работа: информацию по объему предстоящих работ доводилась до жителей на встречах главы администрации города Евгения Авилова, начальников и руководителей главных управлений по территориальным округам.

Также поадресно проведены собрания с жильцами многоквартирных домов, с собственниками жилья согласованы запланированные работы, дизайн-проект.

Каждый проект еще до начала запланированных работ сопровождался информационным стендом, размещенным на МКД, с информацией о подрядной организации, контактными данными ответственного лица подрядной организации и кураторов проекта, телефоном горячей линии и пр.

Что касается работ по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» во дворе дома №4 по ул. Лейтейзена, то они были проведены в соответствии с дизайн-проектом, утвержденным на общем собрании собственников жилых помещений в многоквартирном доме и согласованным главным управлением по Советскому территориальному округу. Таким образом, работы проведены в соответствии с утвержденной и согласованной документацией, что подтверждается, в том числе, согласием с работами уполномоченным представителем МКД, избранным на общем собрании собственников, а также актом обследования, подписанным уполномоченным представителем МКД.

В рамках программы был предусмотрен завоз и планирование грунта для выравнивания территории. Детское игровое оборудование осталось прежним, поскольку такое решение приняли сами жители. Также если на собрании будет принято решение о частичной замене игрового оборудования, то в ближайшее время управляющая компания заменит два из них.

Скамейки возле подъездов демонтированы ввиду их неудовлетворительного состояния. Установка новых не была предусмотрена дизайн-проектом.

Отметим, что в Туле работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенные на 2017 год, полностью завершены, продолжается приемка выполненных работ жителями.

Также завершен прием заявок на включение дворовых территорий в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы». Так, жителями подано 394 заявки, принято 356 заявок (предоставлен полный перечень необходимых документов). Проводился комиссионный объезд каждого двора для проведения ранжирования их по балльной системе. Городской службе единого заказчика поручено дополнительно осмотреть данные территории на предмет необходимости и целесообразности выполнения асфальтирования в 2018 году.

13 ноября пройдет заседание с участием представителей общественности, в рамках которого запланировано окончательное утверждение перечня общественных пространств и дворовых территорий, которые будут включены в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».