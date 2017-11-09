новости
новости
Регистрация
В Донском выберут лучших авторов экологических инициатив

В Донском выберут лучших авторов экологических инициатив

В финале образовательного Чемпионата примут участие туляки в возрасте от 15 до 18 лет.

23 ноября в «Донском политехническом колледже» состоится финал I Тульского открытого Чемпионата экологических знаний, инициатив и проектов «Экология будущего в интересах устойчивого развития региона».

Финалистами станут команды тульских образовательных учреждений и участники в возрасте 15-18 лет.

Финалистам предстоит защитить учебно-исследовательские проекты по темам: «Экология производства», «Медицинская экология», «Экология профессии» и других, а также принять участие в тематическом соревновании.

Для участников и болельщиков Чемпионата будут работать мастер-классы и интерактивные площадки, организованные инновационными образовательными учреждениями Тульской области. Мероприятие состоится по адресу: Донской, ул. Октябрьская, 46.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
экологический чемпионатэкологияэкологические проектыГод экологии
Место
Тульская областьДонской

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле 10 ноября отключат свет
Где в Туле 10 ноября отключат свет
Во время «пешеходного» рейда сотрудники тульского УГИБДД выявили 45 нарушений
Во время «пешеходного» рейда сотрудники тульского УГИБДД выявили 45 нарушений
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.