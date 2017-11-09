В Донском выберут лучших авторов экологических инициатив

В финале образовательного Чемпионата примут участие туляки в возрасте от 15 до 18 лет.

23 ноября в «Донском политехническом колледже» состоится финал I Тульского открытого Чемпионата экологических знаний, инициатив и проектов «Экология будущего в интересах устойчивого развития региона».

Финалистами станут команды тульских образовательных учреждений и участники в возрасте 15-18 лет.

Финалистам предстоит защитить учебно-исследовательские проекты по темам: «Экология производства», «Медицинская экология», «Экология профессии» и других, а также принять участие в тематическом соревновании.

Для участников и болельщиков Чемпионата будут работать мастер-классы и интерактивные площадки, организованные инновационными образовательными учреждениями Тульской области. Мероприятие состоится по адресу: Донской, ул. Октябрьская, 46.