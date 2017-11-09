Где в Туле 10 ноября отключат свет

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Советская, 69, 71, 73,

ул. Дзержинского, 6, 8, 10, 13, 15, 17,

ул. Никитская, 1, 5, 7,

ул. Р. Люксембург, 3,

ул. Декабристов, 94,

ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

ул. Октябрьская, 97, 107, 88, 99-а, 101, 99,

ул. Максимовского, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220,

ул. Луначарского, 67,

ул. Курковая, 9,

ул. Литейная, 36,

ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),

ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),

ул. Степанова, 38,

ул. К. Маркса, 101,

пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),

пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),

ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),

ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),

пер. Агеева, 1-10,

Венёвское ш., 31, 31-а, 41-а,

п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.),

ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),

ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),

ул. Малиновая Засека, 37,

ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),

ул. Каратьева Аллейка,

п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,

ул. 2-я Овражная, 1-27,

ул. Рабочая, 1-19,

ул. Зелёная, 1-13,

ул. Транспортная, 15-23,

ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7,

ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.).