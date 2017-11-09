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Где в Туле 10 ноября отключат свет

Где в Туле 10 ноября отключат свет

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Советская, 69, 71, 73,
  • ул. Дзержинского, 6, 8, 10, 13, 15, 17,
  • ул. Никитская, 1, 5, 7,
  • ул. Р. Люксембург, 3,
  • ул. Декабристов, 94,
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 97, 107, 88, 99-а, 101, 99,
  • ул. Максимовского, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220,
  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),
  • ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),
  • ул. Степанова, 38,
  • ул. К. Маркса, 101,
  • пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
  • ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
  • пер. Агеева, 1-10,
  • Венёвское ш., 31, 31-а, 41-а,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.),
  • ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),
  • ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),
  • ул. Малиновая Засека, 37,
  • ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),
  • ул. Каратьева Аллейка,
  • п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
  • ул. 2-я Овражная, 1-27,
  • ул. Рабочая, 1-19,
  • ул. Зелёная, 1-13,
  • ул. Транспортная, 15-23,
  • ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7,
  • ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +1
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