Где в Туле 10 ноября отключат свет
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- ул. Советская, 69, 71, 73,
- ул. Дзержинского, 6, 8, 10, 13, 15, 17,
- ул. Никитская, 1, 5, 7,
- ул. Р. Люксембург, 3,
- ул. Декабристов, 94,
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Октябрьская, 97, 107, 88, 99-а, 101, 99,
- ул. Максимовского, 197, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220,
- ул. Луначарского, 67,
- ул. Курковая, 9,
- ул. Литейная, 36,
- ул. Епифанская, 62-124 (чётн.),
- ул. Марата, 15-23 (нечётн.), 8-18 (чётн.),
- ул. Степанова, 38,
- ул. К. Маркса, 101,
- пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- пер. Агеева, 1-10,
- Венёвское ш., 31, 31-а, 41-а,
- п. Косая Гора: Орловское ш., 66-82 (чётн.), 61-а-85 (нечётн.),
- ул. Марата, 36-44 (чётн.), 37-51 (нечётн.),
- ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 47-63 (нечётн.),
- ул. Малиновая Засека, 37,
- ул. Черняховского, 26-54 (чётн.), 33-55 (нечётн.),
- ул. Каратьева Аллейка,
- п. Южный: ул. Клубная, 31, 33,
- ул. 2-я Овражная, 1-27,
- ул. Рабочая, 1-19,
- ул. Зелёная, 1-13,
- ул. Транспортная, 15-23,
- ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7,
- ул. Шахтёрская, 10-28 (чётн.).
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