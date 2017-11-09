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Владимир Колокольцев наградил сотрудников тульского УМВД
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Владимир Колокольцев наградил сотрудников тульского УМВД

Торжественное мероприятие прошло накануне Дня сотрудников органов внутренних дел.

Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил полицейских, признанных лучшими в профессии, и отличников учебы образовательных организаций МВД. По традиции, торжественное мероприятие состоялось накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.

Глава ведомства отметил, что сегодня полиция выполняет свои задачи в условиях непростой оперативной обстановки. Постоянно усложняются схемы преступлений, появляются их новые виды и способы совершения. В связи с этим возрастают и требования к органам внутренних дел.

Ведомственные награды, дипломы и ценные подарки были вручены 26 победителям конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»: оперуполномоченным, следователям, дознавателям, инспекторам по делам несовершеннолетних, участковым уполномоченным, экспертам-криминалистам и кинологам. Также награды получили суворовцы и курсанты – отличники образовательных организаций системы МВД.

Среди участников торжественной церемонии – двое туляков. Награды от министра получили руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев и начальник смены дежурной части УМВД Евгений Ермилин. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:38 +1
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