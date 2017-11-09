Владимир Колокольцев наградил сотрудников тульского УМВД

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Министр внутренних дел России, генерал полиции Владимир Колокольцев наградил полицейских, признанных лучшими в профессии, и отличников учебы образовательных организаций МВД. По традиции, торжественное мероприятие состоялось накануне Дня сотрудника органов внутренних дел.

Глава ведомства отметил, что сегодня полиция выполняет свои задачи в условиях непростой оперативной обстановки. Постоянно усложняются схемы преступлений, появляются их новые виды и способы совершения. В связи с этим возрастают и требования к органам внутренних дел.

Ведомственные награды, дипломы и ценные подарки были вручены 26 победителям конкурсов профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии»: оперуполномоченным, следователям, дознавателям, инспекторам по делам несовершеннолетних, участковым уполномоченным, экспертам-криминалистам и кинологам. Также награды получили суворовцы и курсанты – отличники образовательных организаций системы МВД.

Среди участников торжественной церемонии – двое туляков. Награды от министра получили руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев и начальник смены дежурной части УМВД Евгений Ермилин.