Тульская полиция проверяет странную «аллею лифчиков» под Шатском

Фото Алексея Пирязева.

Также полицейские намерены связаться с мужчиной, который эту аллею обнаружил. Одной из версий, в шутку высказанной в комментариях к видео, было «логово маньяка».

Напомним, вчера, 6 ноября, туляк Игорь Бодров обнаружил в районе заброшенного завода в Шатске-2 необычную аллею. Все деревья в ней были увешаны женскими бюстгальтерами. Странное место осмотрели и корреспонденты Myslo.

Аллейка действительно выглядит жутковато. Всего мы насчитали там 63 предмета дамского туалета.

Все они разного размера и цвета. И явно развешаны в разные годы: некоторые уже заросли мхом, другие – почти новые.

– Надеюсь, что с владелицами этого белья всё в порядке, – говорит Игорь Бодров. – Ничего, кроме «логова маньяка», мне больше в голову не приходит! Вы там поосторожнее!

А вот то самое заброшенное предприятие, возле которого нашли аллею (это не шахта, как сообщалось ранее):

После публикации этой новости на Myslo историю растащили множество СМИ, в том числе и федеральные. Новость горячо обсуждали на сайте и в социальных сетях.

Из комментариев с портала Myslo:

Внимание полиции на эту аллею просили обратить сами пользователи. Работники правоохранительного ведомства связались в редакцией Myslo и запросили координаты этого места.