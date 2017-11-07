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Тульская полиция проверяет странную «аллею лифчиков» под Шатском
Фото Алексея Пирязева.

Тульская полиция проверяет странную «аллею лифчиков» под Шатском

Как стало известно Myslo, правохранители заинтересовались необычным скоплением женского белья на деревьях.

Также полицейские намерены связаться с мужчиной, который эту аллею обнаружил. Одной из версий, в шутку высказанной в комментариях к видео, было «логово маньяка».

Напомним, вчера, 6 ноября, туляк Игорь Бодров обнаружил в районе заброшенного завода в Шатске-2 необычную аллею. Все деревья в ней были увешаны женскими бюстгальтерами. Странное место осмотрели и корреспонденты Myslo.

Аллейка действительно выглядит жутковато. Всего мы насчитали там 63 предмета дамского туалета.

Все они разного размера и цвета. И явно развешаны в разные годы: некоторые уже заросли мхом, другие – почти новые.

 

– Надеюсь, что с владелицами этого белья всё в порядке, – говорит Игорь Бодров. – Ничего, кроме «логова маньяка», мне больше в голову не приходит! Вы там поосторожнее!

А вот то самое заброшенное предприятие, возле которого нашли аллею (это не шахта, как сообщалось ранее):

После публикации этой новости на Myslo историю растащили множество СМИ, в том числе и федеральные. Новость горячо обсуждали на сайте и в социальных сетях.

Из комментариев с портала Myslo:

Внимание полиции на эту аллею просили обратить сами пользователи. Работники правоохранительного ведомства связались в редакцией Myslo и запросили координаты этого места.

Галерея
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 1
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 2
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 3
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 4
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 5
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 6
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 7
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 8
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 9
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 10
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 11
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 12
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 13
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 14
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 15
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 16
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 17
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 18
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 19
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 20
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 21
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 22
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 23
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 24
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 25
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 26
Аллея лифчиков под Шатском, Фото: 27
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:34 +4
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