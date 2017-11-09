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Туляки стали брать больше займов в микрофинансовых организациях

Туляки стали брать больше займов в микрофинансовых организациях

К такому выводу пришли аналитики регионального отделения Банка России.

Объём займов, выданных микрофинансовыми организациями Тульской области с января по июнь текущего года, составил 130,41 млн рублей. Это почти на 25% меньше, чем в прошлом году.

Физические лица получили чуть больше 29 млн рублей.124 миллиона заняли индивидуальные предприниматели, а 70,79 млн рублей – различные организации.

По данным отделения Банка России по Тульской области, размер кредитного портфеля микрофинансовых организаций сократился на 21,41% – до 224 млн рублей. По словам руководителя подразделения Дмитрия Новикова, это связано с естественным регулированием рынка:

Уходят как недобросовестные компании, так и те, кто не смог перестроить свою работу под новые требования законодательства.

За первые шесть месяцев текущего года из реестра микрофинансовых организаций были исключены пять компаний, две из которых – за неоднократные нарушения законодательства.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:34 +1
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