Музей-заповедник «Поленово» вошел в топ-10 малых туристических мест России для новогодних поездок

Заокский район вошел в первую десятку среди новогодних малых туристических мест России. У туристов популярно посещение усадьбы «Поленово».

Также в топ-10 вошли Великий Устюг в Вологодской области, Звенигород в Московской области, Суздаль во Владимирской области, Болгар в Республике Татарстан, Олонец в Карелии, Судак в Крыму, Байкальск в Иркутской области, Углич в Ярославской области, Ломоносов в Ленинградской области.



Туристы бронируют новогодние поездки в Тульскую область в среднем на две ночи и тратят на жилье менее 3 тысяч рублей в сутки на семью. Дешевле всего на Новый год будет отдохнуть в крымском Судаке (менее 2 тысяч рублей за проживание), а дороже всего в Суздале (более 5 тысяч рублей).