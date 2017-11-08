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Музей-заповедник «Поленово» вошел в топ-10 малых туристических мест России для новогодних поездок

Музей-заповедник «Поленово» вошел в топ-10 малых туристических мест России для новогодних поездок

Туристы бронируют новогодние поездки в Тульскую область в среднем на две ночи и тратят на жилье менее 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Российский сайт бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов малые города России для новогодних путешествий. Рейтинг составлен по данным броней жилья в городах с населением до 50 тысяч человек с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.
 
Заокский район вошел в первую десятку среди новогодних малых туристических мест России. У туристов популярно посещение усадьбы «Поленово».
 
Также в топ-10 вошли Великий Устюг в Вологодской области, Звенигород в Московской области, Суздаль во Владимирской области, Болгар в Республике Татарстан, Олонец в Карелии, Судак в Крыму, Байкальск в Иркутской области, Углич в Ярославской области, Ломоносов в Ленинградской области.

Туристы бронируют новогодние поездки в Тульскую область в среднем на две ночи и тратят на жилье менее 3 тысяч рублей в сутки на семью. Дешевле всего на Новый год будет отдохнуть в крымском Судаке (менее 2 тысяч рублей за проживание), а дороже всего в Суздале (более 5 тысяч рублей).
 
По информации ТурСтат, Дед Мороз в Великом Устюге, Кыш Бабай в Татарстане и Паккайне в Карелии составили первую тройку самых популярных российских Дедов Морозов.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:47 +3
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