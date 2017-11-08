В Туле на ул. Кирова водитель сбил пешехода на переходе и скрылся

Фото УГИБДД по Тульской области.

Женщина с различными травмами была госпитализирована.

7 ноября в 18.05 в Туле на улице Кирова водитель сбил 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и скрылся с места ДТП. Пешехода с различными травмами госпитализировали.

Водителя установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Это оказался 71-летний мужчина, который на момент ДТП управлял автомобилем ВАЗ-21310.