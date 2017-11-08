Что жители России ищут в интернете о Туле?

Фото из архива Myslo.

Какие наиболее популярные запросы есть в поисковиках о нашем городе?

Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы за год о 50 крупнейших городах России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По поисковой популярности Тула находится примерно в середине рейтинга. За год про нее спрашивали около 25 миллионов раз — немного меньше, чем про Иваново или Ярославль, но больше, чем про Рязань и Курск.

Чаще всего Тулой интересуются в Москве, Рязани и Курске. А в самой Туле ищут Москву, Петербург и Сочи.

Для пользователей из других крупных городов Тула — это, в первую очередь, пряники, самовары и оружие: [тульские пряники в домашних условиях рецепт], [купить самовар в туле от производителя], [тульский оружейный завод прайс-лист], [музей оружия тула сайт].

Из достопримечательностей чаще всего спрашивают про Тульский кремль, а из учебных заведений — про Суворовское училище.

Судя по поисковым запросам, Сочи — это в первую очередь море и пляж, а Санкт-Петербург — мосты и дворцы. Москва интересует жителей других городов больше с точки зрения жизни и работы — [работа в москве с проживанием]. Во Владивостоке многие хотят продать или купить машину — [авто с пробегом из японии], а в Краснодар стремятся переехать — [краснодар отзывы переехавших].

При анализе поисковых запросов учитывались только те запросы, которые непосредственно касались того или иного города.