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Тульская Росгвардия почтила память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей
Фото пресс-службы Росгвардии.

Тульская Росгвардия почтила память сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей

В атриуме кремля руководитель Росгвардии встретился с родителями и вдовами погибших.

Сегодня, 8 ноября, в Туле прошло мероприятие, посвященное памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Митинг памяти открыл заместитель начальника Управления Росгвардии по Тульской области полковник Сергей Осипченко:

– Профессия защитника правопорядка — одна из самых опасных. Ежедневно бойцы подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится без боевых потерь. Мы свято чтим и помним подвиг каждого сотрудника и военнослужащего.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Затем под звуки военного оркестра члены семей погибших, вдовы, матери, отцы и личный состав СОБР Росгвардии возложили цветы к мемориалу «Тулякам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах».

В Свято-Успенском соборе Тульского кремля состоялась панихида, где протоиерей Сергий отслужил молебен, поименно вспоминая всех, кто погиб при исполнении служебного долга.

В атриуме кремля руководитель Росгвардии встретился с родителями и вдовами погибших.

В преддверии Дня специального отряда быстрого реагирования состоялась церемония награждения личного состава СОБР.

Полковник Олег Петрик подчеркнул, что первостепенной задачей и нравственным долгом ведомства всегда была и остается забота о членах семей погибших сотрудников. Их родные и близкие защищали страну ценой своей жизни, и задача руководства помнить об этом всегда.

цифры

На учете в Управлении Росгвардии по Тульской области состоят 36 семей погибших военнослужащих и сотрудников, среди которых три Героя РФ (Дмитрий Горшков, Сергей Бурнаев, Евгений Рындин), 14 сотрудников и военнослужащих, награжденных орденами Мужества, четверо — медалью «За отвагу».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:00 +3
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