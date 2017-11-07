Как тулякам правильно продать сельскохозяйственный участок

При продаже земель сельскохозяйственного назначения, министерство имущественных и земельных отношений Тульской области имеет преимущественное право покупки такого земельного участка по цене, за которую он продается. Об этом сообщает региональное Управление Росреестра.

Продавец земельного участка обязан письменно уведомить орган исполнительной власти о своём намерении продать землю. В уведомлении должна быть указана цена продажи, размер, местоположение надела и срок, в течение которого необходимо завершить сделку – не более чем девяносто дней.

Если в течение месяца министерство не пожелает приобрести участок, продавец в течение года может продать свою собственность по цене, не ниже указанной в извещении. Сделка по продаже земельного участка, совершенная с нарушением преимущественного права покупки, является ничтожной.