На каких улицах Тулы не будет света 8 ноября
Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.
По информации «Тулгорэлектросетей», обесточены будут дома по следующим адресам:
- ул. Кутузова, 97-131 (нечётн.),
- ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.),
- ул. Попова, 40-59,
- ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.),
- ул. Крылова, 30-46 (чётн.), 31-47 (нечётн.),
- ул. Можайского, 24-42 (чётн.), 27-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 41,
- ул. Панфиловцев, 54, 68, 74, 84,
- ул. Гагарина, 2-а, 4-а, 4, 2,
- ул. Октябрьская, 201, 205,
- ул. Нормандии Неман, 37, 37-а,
- ул. Бабарыкина, 20,
- ул. Октябрьская, 203, 205-б,
- ул. Арсенальная, 18, 20,
- ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
- ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
- ул. Курковая, 5,
- ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
- ул. Осташева, 23-51 (нечётн.), 24-44 (чётн.),
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (чётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
- 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
- ул. С. Ковалевской, 2-24 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
- ул. Яблочкова, 58-76 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Пирогова, 2-а, 2-17,
- пер. Вахрушева, 11, 12,
- ул. Некрасова, 1, 2,
- ул. Космонавтов, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. Папанина, 1-а, 1-б, 1-33-а (нечётн.), 2-38 (чётн.),
- ул. Маяковского, 1-41 (нечётн.), 2-а, 2-40 (чётн.),
- ул. Вахрушева, 1-а, 1-б, 3-а, 3, 5, 6, 8.
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