Житель Суворова угрожал убийством родственнику, который не встретил его из колонии
Позднее мужчина угрожал ножом сотруднику полиции. Уголовное дело направлено в суд.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Суворовского района, который обвиняется в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
По данным следствия, в мае текущего года, мужчина, угрожая убийством, замахнулся табуретом на своего отчима. Поводом стала обида – родственник не вышел встречать фигуранта, вернувшегося из мест лишения свободы.
Спустя несколько дней обвиняемый, изрядно «приняв на грудь», начал шуметь – соседи вызвали полицию. Злоумышленник угрожал прибывшему на место правоохранителю ножом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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