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Житель Суворова угрожал убийством родственнику, который не встретил его из колонии

Житель Суворова угрожал убийством родственнику, который не встретил его из колонии

Позднее мужчина угрожал ножом сотруднику полиции. Уголовное дело направлено в суд.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Суворовского района, который обвиняется в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в мае текущего года, мужчина, угрожая убийством, замахнулся табуретом на своего отчима. Поводом стала обида – родственник не вышел встречать фигуранта, вернувшегося из мест лишения свободы.

Спустя несколько дней обвиняемый, изрядно «приняв на грудь», начал шуметь – соседи вызвали полицию. Злоумышленник угрожал прибывшему на место правоохранителю ножом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:52 +2
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