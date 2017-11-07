Житель Суворова угрожал убийством родственнику, который не встретил его из колонии

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Суворовского района, который обвиняется в угрозе убийством и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в мае текущего года, мужчина, угрожая убийством, замахнулся табуретом на своего отчима. Поводом стала обида – родственник не вышел встречать фигуранта, вернувшегося из мест лишения свободы.

Спустя несколько дней обвиняемый, изрядно «приняв на грудь», начал шуметь – соседи вызвали полицию. Злоумышленник угрожал прибывшему на место правоохранителю ножом. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.