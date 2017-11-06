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Тульские десантники протестируют новейшую машину химразведки

Тульские десантники протестируют новейшую машину химразведки

Новинка должна поступить в серийное производство уже в следующем году.

Поставка новых машин радиационной химической и биологической разведки РХМ-5М начнётся в следующем году. Об этом пишет «Интерфакс-АВН». Первый образец машины уже поступил в одно из тульских соединений ВДВ.

Десантники должны проверить возможность дистанционного обнаружения  отравляющих веществ в воздухе, провести радиационную химическую и биологическую разведку условных маршрутов движения войск, чтобы в дальнейшем передать данных разведки в автоматизированную систему управления войсками.

Если в процессе тестов не будут выявлены существенные недостатки, серийное производство РХМ-5М и их поставка в войска начнётся уже в 2018 году. Образец создан на базовом шасси БТР-МДМ «Ракушка», которое позволяет вести радиационную химическую и биологическую разведку местности в боевых порядках ВДВ.

Машина оснащена автоматическим метеокомплектом, способным определить скорость и направление ветра, температуру воздуха и почвы, атмосферное давление, степень вертикальной устойчивости воздуха в реальном времени с последующим выводом данных на автоматизированное рабочее место командира машины. Экипаж машины – четыре человека.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +3
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Тульская область

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