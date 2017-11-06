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Где в Туле не будет электричества 7 ноября

Где в Туле не будет электричества 7 ноября

Плановые отключения пройдут на 23 улицах областного центра.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о проведении ремонта и профилактики. С 9 до 17 часов свет отключат по следующим адресам:

  • ул. Осташёва, 109-153 (нечётн.), 104-140-а (чётн.),
  • ул. Пробная, 81-97-а (нечётн.), 104-126 (чётн.),
  • ул. Гармонная, 1-а-21 (нечётн.), 2-а-14 (чётн.),
  • ул. Пузакова, 3, 5,
  • ул. Демидовская, 78,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 9, 12, 14, 15, 16,
  • ул. Пушкина, 10, 12,
  • ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское ш., 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Октябрьская, 136-182 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),
  • ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
  • ул. 1-я Трубная, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Болдина, 32, 34, 36, 38, 44,
  • ул. Самокатная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,
  • ул. Лермонтова, 15-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.),
  • ул. Серебровская, 43, 45,
  • ул. Радищева, 28, 30, 23, 25, 27, 29,
  • ул. 3-я Зеркальная, 1-12,
  • ул. 1-я Озёрная, 6/ул. Руставели, 29.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
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