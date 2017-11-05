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В Туле определен лучший государственный инспектор по маломерным судам

В Туле определен лучший государственный инспектор по маломерным судам

Им стал 55-летний Игорь Преображенский.

В рамках регионального этапа Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» в Тульской области выбрали лучшего государственного инспектора по маломерным судам. Им стал сотрудник федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС России по Тульской области» Игорь Валентинович Преображенский.

Игорь Преображенский родился в городе Туле. Ему 55 лет. В 1984 году он успешно закончил Каспийское высшее военно-морское училище имени С. М. Кирова, выйдя оттуда офицером со специальным образованием — инженер-штурман. Служить ему довелось на Тихоокеанском флоте. Местом службы, более чем на десять лет, для него стала подводная лодка, итогом — ряд правительственных наград.

По возвращении в родной город оружейников в 2010 году Игорь Валентинович устроился работать в Центр Государственной инспекции по маломерным судам Тульской области на должность государственного инспектора по маломерным судам инспекторского отделения, где и трудится по настоящее время.

Инспекторский состав ГИМС в тульском регионе не велик — всего 12 человек. Каждый отвечает за свой участок. В зону ответственности Игоря Преображенского входят город Тула, Щекинский и Киреевский районы.

Он занимается не только инспектированием своих участков, регистрацией маломерных судов и надзором за соблюдением правил их владельцами, он так же проводит активную разъяснительную и профилактическую работу среди населения.

В 2013 году, как наиболее подготовленный специалист, Игорь Преображенский с рядом сослуживцев был командирован на Дальний Восток для ликвидации последствий масштабного наводнения. Участвуя в мероприятиях по восстановлению инфраструктуры пострадавших районов, проявил самоотверженность и высокий профессионализм, за что был награжден медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

За период работы в ГИМС МЧС России по Тульской области Игорь Преображенский зарегистрировал более 300 маломерных судов, провел около 500 технических освидетельствований поднадзорных судов, совершил порядка 400 рейдов и патрулирований, оказал помощь многим людям. Им лично спасено 3 человека.

сегодня, в 19:42 +1
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