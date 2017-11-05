В Новомосковске состоялся «Бойцовский забег»

Фото Дмитрия Черба.

За звание лучших сразились почти 300 участников их нескольких регионов России.

5 ноября впервые в Тульской области, в Новомосковске, состоялось яркое массовое спортивное событие — «Бойцовский забег».

В соревнованиях участвовали почти 300 участников в возрасте от 5 до 50 лет из Тулы, Алексина, Киреевска, Донского, Кимовска, Сокольников, Орла, Тамбова, Липецка, Москвы. Взрослые преодолевали дистанция 5 или 10 км, а дети - 1 или 3 км.

Забег был посвящен сразу двум событиям: Дню народного единства и Дню матери.

Участие принимали все желающие, ведь, как говорят организаторы, в "Бойцовском забеге" не важны уровень подготовки и возраст. Главное - это настрое, желание и единение бойцовского духа.

На финише каждого ждала уникальная медаль, тульский пряник, каша, горячий чай. Победители получили кубки и дипломы.