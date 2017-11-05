новости
новости
Регистрация
В Новомосковске состоялся «Бойцовский забег»
Фото Дмитрия Черба.

В Новомосковске состоялся «Бойцовский забег»

За звание лучших сразились почти 300 участников их нескольких регионов России.

5 ноября впервые в Тульской области, в Новомосковске, состоялось яркое массовое спортивное событие — «Бойцовский забег».

В соревнованиях участвовали почти 300 участников в возрасте от 5 до 50 лет из Тулы, Алексина, Киреевска, Донского, Кимовска, Сокольников, Орла, Тамбова, Липецка, Москвы. Взрослые преодолевали дистанция 5 или 10 км, а дети - 1 или 3 км. 

Забег был посвящен сразу двум событиям: Дню народного единства и Дню матери. 

Участие принимали все желающие, ведь, как говорят организаторы, в "Бойцовском забеге" не важны уровень подготовки и возраст. Главное - это настрое, желание и единение бойцовского духа. 

На финише каждого ждала уникальная медаль, тульский пряник, каша, горячий чай. Победители получили кубки и дипломы.

Галерея
Бойцовский забег, Фото: 1
Бойцовский забег, Фото: 2
Бойцовский забег, Фото: 3
Бойцовский забег, Фото: 4
Бойцовский забег, Фото: 5
Бойцовский забег, Фото: 6
Бойцовский забег, Фото: 7
Бойцовский забег, Фото: 8
Бойцовский забег, Фото: 9
Бойцовский забег, Фото: 10
Бойцовский забег, Фото: 11
Бойцовский забег, Фото: 12
Бойцовский забег, Фото: 13
Бойцовский забег, Фото: 14
Бойцовский забег, Фото: 15
Бойцовский забег, Фото: 16
Бойцовский забег, Фото: 17
Бойцовский забег, Фото: 18
Бойцовский забег, Фото: 19
Бойцовский забег, Фото: 20
Бойцовский забег, Фото: 21
Бойцовский забег, Фото: 22
Бойцовский забег, Фото: 23
Бойцовский забег, Фото: 24
Бойцовский забег, Фото: 25
Бойцовский забег, Фото: 26
Бойцовский забег, Фото: 27
Бойцовский забег, Фото: 28
Бойцовский забег, Фото: 29
Бойцовский забег, Фото: 30
Бойцовский забег, Фото: 31
Бойцовский забег, Фото: 32
Бойцовский забег, Фото: 33
Бойцовский забег, Фото: 34
Бойцовский забег, Фото: 35
Бойцовский забег, Фото: 36
Бойцовский забег, Фото: 37
Бойцовский забег, Фото: 38
Бойцовский забег, Фото: 39
Бойцовский забег, Фото: 40
Бойцовский забег, Фото: 41
Бойцовский забег, Фото: 42
Бойцовский забег, Фото: 43
Бойцовский забег, Фото: 44
Бойцовский забег, Фото: 45
Бойцовский забег, Фото: 46
Бойцовский забег, Фото: 47
Бойцовский забег, Фото: 48
Бойцовский забег, Фото: 49
Бойцовский забег, Фото: 50
Бойцовский забег, Фото: 51
Бойцовский забег, Фото: 52
Бойцовский забег, Фото: 53
Бойцовский забег, Фото: 54
Бойцовский забег, Фото: 55
Бойцовский забег, Фото: 56
Бойцовский забег, Фото: 57
Бойцовский забег, Фото: 58
Бойцовский забег, Фото: 59
Бойцовский забег, Фото: 60
Бойцовский забег, Фото: 61
Бойцовский забег, Фото: 62
Бойцовский забег, Фото: 63
Бойцовский забег, Фото: 64
Бойцовский забег, Фото: 65
Бойцовский забег, Фото: 66
Бойцовский забег, Фото: 67
Бойцовский забег, Фото: 68
Бойцовский забег, Фото: 69
Бойцовский забег, Фото: 70
Бойцовский забег, Фото: 71
Бойцовский забег, Фото: 72
Бойцовский забег, Фото: 73
Бойцовский забег, Фото: 74
Бойцовский забег, Фото: 75
Бойцовский забег, Фото: 76
Бойцовский забег, Фото: 77
Бойцовский забег, Фото: 78
Бойцовский забег, Фото: 79
Бойцовский забег, Фото: 80
Бойцовский забег, Фото: 81
Бойцовский забег, Фото: 82
Бойцовский забег, Фото: 83
Бойцовский забег, Фото: 84
Бойцовский забег, Фото: 85
Бойцовский забег, Фото: 86
Бойцовский забег, Фото: 87
Бойцовский забег, Фото: 88
Бойцовский забег, Фото: 89
Бойцовский забег, Фото: 90
Бойцовский забег, Фото: 91
Бойцовский забег, Фото: 92
Бойцовский забег, Фото: 93
Бойцовский забег, Фото: 94
Бойцовский забег, Фото: 95
Бойцовский забег, Фото: 96
Бойцовский забег, Фото: 97
Бойцовский забег, Фото: 98
Бойцовский забег, Фото: 99
Бойцовский забег, Фото: 100
Бойцовский забег, Фото: 101
Бойцовский забег, Фото: 102
Бойцовский забег, Фото: 103
Бойцовский забег, Фото: 104
Бойцовский забег, Фото: 105
Бойцовский забег, Фото: 106
Бойцовский забег, Фото: 107
Бойцовский забег, Фото: 108
Бойцовский забег, Фото: 109
Бойцовский забег, Фото: 110
Бойцовский забег, Фото: 111
Бойцовский забег, Фото: 112
Бойцовский забег, Фото: 113
Бойцовский забег, Фото: 114
Бойцовский забег, Фото: 115
Бойцовский забег, Фото: 116
Бойцовский забег, Фото: 117
Бойцовский забег, Фото: 118
Бойцовский забег, Фото: 119
Бойцовский забег, Фото: 120
Бойцовский забег, Фото: 121
Бойцовский забег, Фото: 122
Бойцовский забег, Фото: 123
Бойцовский забег, Фото: 124
показать все фотографии
сегодня, в 18:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
бойцовский забег
Место
Новомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В России изменились правила провоза ручной клади в самолетах
В России изменились правила провоза ручной клади в самолетах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.