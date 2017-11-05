В Туле открылись Всероссийские соревнования по хоккею среди студентов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В этом сезоне к «Студенческой Хоккейной Лиге» присоединились команды из Тульской области.

4 ноября на Ледовой арене в Туле прошли матчи, посвященные открытию первого этапа Всероссийских соревнований по хоккею среди студентов «Студенческая Хоккейная Лига» сезона 2017/2018 гг.



Мероприятие организовано спортивной федерацией по хоккею Тульской области при поддержке правительства региона.



Гостей и участников соревнований приветствовал первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов.

- Уверен, что команды, которые встречаются сегодня здесь, покажут все своё мастерство и порадуют нас яркой игрой. Желаю спортсменам удачи и честной борьбы, а зрителям – положительных эмоций! Пусть победят сильнейшие!, — сказал Юрий Андрианов.

В этом сезоне к «Студенческой Хоккейной Лиге» присоединились команды из Тульской области.

На лед вышли студенческие хоккейные команды Тульского государственного педагогического университета (ТГПУ), Волгоградского государственного аграрного университета (ВолГАУ), Воронежского государственного технического университета, Донского государственного технического университета из Ростова-на-Дону.