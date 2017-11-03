новости
новости
Регистрация
В каких случаях тулякам не нужно получать разрешение на строительство

В каких случаях тулякам не нужно получать разрешение на строительство

Особенности кадастрового учёта, а также регистрации строительных объектов разъясняют сотрудники тульского Управления Росреестра.

Для государственного кадастрового учета и регистрации объектов индивидуального жилищного строительства необходимы два документа: технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок. Об этом сообщает тульское региональное Управление Росреестра.

Для возведения на участке зданий и сооружений потребуется разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации установленным требованиям, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке. Разрешение выдаётся органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

Согласно Градостроительному Кодексу, выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

  • строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для личного пользования – ведения садоводства или дачного хозяйства,
  • строительства и реконструкции объектов, не являющихся капитальными – киосков, навесов и других,
  • строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования,
  • изменения объектов капитального строительства или их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности.

За строительство или реконструкцию объекта капитального строительства без разрешения, предусмотрена административная ответственность, а постройка подлежит сносу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:52 +1
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росреестра по Тульской областиразрешение на строительствостройкаиндивидуальное строительство
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На тульских дорогах 4 ноября ожидаются гололедица и туман
На тульских дорогах 4 ноября ожидаются гололедица и туман
На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять автомобилей
На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять автомобилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.