В каких случаях тулякам не нужно получать разрешение на строительство

Особенности кадастрового учёта, а также регистрации строительных объектов разъясняют сотрудники тульского Управления Росреестра.

Для государственного кадастрового учета и регистрации объектов индивидуального жилищного строительства необходимы два документа: технический план и правоустанавливающий документ на земельный участок. Об этом сообщает тульское региональное Управление Росреестра.

Для возведения на участке зданий и сооружений потребуется разрешение на строительство – документ, подтверждающий соответствие проектной документации установленным требованиям, а также допустимость размещения объекта капитального строительства на земельном участке. Разрешение выдаётся органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка.

Согласно Градостроительному Кодексу, выдача разрешения на строительство не требуется в случае:

строительства гаража на земельном участке, предоставленном физическому лицу для личного пользования – ведения садоводства или дачного хозяйства,

строительства и реконструкции объектов, не являющихся капитальными – киосков, навесов и других,

строительства на земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования,

изменения объектов капитального строительства или их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности.

За строительство или реконструкцию объекта капитального строительства без разрешения, предусмотрена административная ответственность, а постройка подлежит сносу.