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На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять автомобилей
Фото: vk.com/avtolove71

На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять автомобилей

В аварии пострадали трое пассажиров Renault Logan, среди них – ребёнок.

Как сообщают очевидцы, на трассе «Крым», недалеко от Богучарово, произошло серьёзное ДТП – столкнулись два Chevrolet, Hyundai Accent, Audi Q5 и Renault Logan.

Предположительно, водитель Renault Logan неожиданно для других участников движения начал тормозить – видимо, из-за тумана. Легковушку занесло, она выехала на встречную полосу и «собрала» остальные автомобиля.

По имеющейся на момент публикации информации, в аварии пострадали трое пассажиров Renault Logan, среди них – девятилетняя девочка.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:22 +2
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