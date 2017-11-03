На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять автомобилей

Фото: vk.com/avtolove71

В аварии пострадали трое пассажиров Renault Logan, среди них – ребёнок.

Как сообщают очевидцы, на трассе «Крым», недалеко от Богучарово, произошло серьёзное ДТП – столкнулись два Chevrolet, Hyundai Accent, Audi Q5 и Renault Logan.

Предположительно, водитель Renault Logan неожиданно для других участников движения начал тормозить – видимо, из-за тумана. Легковушку занесло, она выехала на встречную полосу и «собрала» остальные автомобиля.

По имеющейся на момент публикации информации, в аварии пострадали трое пассажиров Renault Logan, среди них – девятилетняя девочка.