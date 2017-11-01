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В Туле ограничат сквозной проезд

В Туле ограничат сквозной проезд

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Завтра, 2 ноября, с 8.00 до 22.00 сквозной проезд будет ограничен на участке от ул. Агеева до дома №2 по ул. Академика Обручева. Это связано с проведением работ по демонтажу и вывозу сваевдавливающей установки со строительной площадки на проспекте Ленина, 93.

 

А со 2 по 10 ноября 2017 года ограничат сквозной проезд по ул. Каминского. В это время на участке от проспекта Ленина до ул. Ф. Энгельса будут проводиться работы по ремонту асфальтобетонного покрытия.  

 

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:46 +2
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