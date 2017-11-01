«Тулагорводоканал» за долги отключит воду 30 организациям и предпринимателям
В списке также тульский завод «Штамп».
«Тулагорводоканал» опубликовал примерный план-график на ноябрь 2017 года по временному приостановлению холодного водоснабжения у юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи с наличием просроченной задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
|
Дата приостановления
|
Контрагент
|
Адрес объекта
|
07.11.17
|
ИП Исмаилов Рафик Фахрат оглы
|
г. Тула, Хлебная площадь, д. 8
|
07.11.17
|
ООО "Сплинт"
|
г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 58
|
08.11.17
|
Гр. Коватев Ю.В.
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 90
|
08.11.17
|
Гр. Романова О.Л.
|
г. Тула, ул. Металлургов, д. 92
|
08.11.17
|
Гр. Максимова Н.В.
|
г. Тула, ул. Ложевая, д. 133
|
08.11.17
|
АО Машзавод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова
|
г. Тула, Веневское шоссе, д. 4
|
09.11.17
|
ООО "Горизонт"
|
г. Тула, Красноармейский пр., д. 19, ул. Халтурина, д.10
|
09.11.17
|
Федулина О.В.
|
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 5
|
15.11.17
|
ИП Самедов Исраил Самендор оглы
|
г. Тула, ул. Ф.Энгельса/Жаворонкова (остановочный павильон)
|
15.11.17
|
Демченко И.Е.
|
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 14
|
15.11.17
|
Гр. Сафронова Г.А.
|
г. Тула, ул. Фрунзе, д. 27
|
15.11.17
|
Бычков С.А.
|
г. Тула, Красноармейский пр., д. 46-а
|
15.11.17
|
Гр. Бибиков Н.Г.
|
г. Тула, Хлебная площадь, д. 8
|
16.11.17
|
Алифанова О.С.
|
г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1, пос. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 26
|
16.11.17
|
Большаков А.И.
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 101
|
16.11.17
|
Гр. Зеленко О.Ю.
|
г. Тула, ул. Максимовского, д. 15
|
16.11.17
|
Гр. Логачев В.П.
|
г. Тула, ул. Октябрьская, д. 83
|
16.11.17
|
ООО "Кактус"
|
г. Тула, ул. Комсомольская, д. 51
|
21.11.17
|
Гр. Тарасов Ю.З.
|
г. Тула, Красноармейский пр., д. 23
|
21.11.17
|
ИП Таранина Н.Е.
|
г. Тула, Красноармейский пр., д. 1
|
21.11.17
|
ООО ТП "Ровесник"
|
г. Тула, ул. Болдина, д. 124
|
21.11.17
|
ООО "Тульская геологоразведочная партия"
|
г. Тула, ул. Смидович, д. 13
|
21.11.17
|
Бабаев Р.М.
|
г. Тула, ул. Халтурина, д. 12, ул. Оружейная, д. 23
|
21.11.17
|
ООО" Ник"
|
г. Тула, Красноармейский пр., д. 30
|
21.11.17
|
ПБОЮЛ Творогова Н.М.
|
г. Тула, ул. Дм.Ульянова, д. 1-а
|
22.11.17
|
ИП Лебедева Е.А.
|
г. Тула, пр. Ленина, д. 42/58, ул. Гоголевская, д. 58/42
|
22.11.17
|
Гр. Бычков Д.Ю.
|
г. Тула, ул. Марата, остановочный павильон в р-не остановки "Ул. Замочная"
|
22.11.17
|
Гр. Николаева Е.Ю.
|
г. Тула, ул. Кутузова, д. 108-в
|
22.11.17
|
ИП Аббасов Л.И.
|
г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 3
|
22.11.17
|
ИП Ибрагимова Л.А.
|
г. Тула, ул. Кауля, д. 16-а
Примечание: при оплате задолженности приостановление холодного водоснабжения АО «Тулагорводоканал» производиться не будет.