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«Тулагорводоканал» за долги отключит воду 30 организациям и предпринимателям

«Тулагорводоканал» за долги отключит воду 30 организациям и предпринимателям

В списке также тульский завод «Штамп».

«Тулагорводоканал» опубликовал примерный план-график на ноябрь 2017 года по временному приостановлению холодного водоснабжения у юрлиц и индивидуальных предпринимателей в связи с наличием просроченной задолженности за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

Дата приостановления

Контрагент

Адрес объекта

07.11.17

 ИП Исмаилов Рафик Фахрат оглы

г. Тула, Хлебная площадь,  д. 8

07.11.17

 ООО "Сплинт"

г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 58

08.11.17

 Гр. Коватев Ю.В.

г. Тула, ул. Металлургов, д. 90

08.11.17

 Гр. Романова О.Л.

г. Тула, ул. Металлургов, д. 92

08.11.17

Гр. Максимова Н.В.

г. Тула, ул. Ложевая, д. 133

08.11.17

 АО Машзавод "Штамп" им. Б.Л. Ванникова

г. Тула, Веневское шоссе, д. 4

09.11.17

 ООО "Горизонт"

г. Тула, Красноармейский пр., д. 19, ул. Халтурина, д.10

09.11.17

 Федулина О.В.

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 5

15.11.17

 ИП Самедов Исраил Самендор оглы

г. Тула, ул. Ф.Энгельса/Жаворонкова (остановочный павильон)

15.11.17

Демченко И.Е.

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 14

15.11.17

 Гр. Сафронова Г.А.

г. Тула, ул. Фрунзе, д. 27

15.11.17

 Бычков С.А.

г. Тула, Красноармейский пр.,    д. 46-а

15.11.17

 Гр. Бибиков Н.Г.

г. Тула, Хлебная площадь, д. 8

16.11.17

 Алифанова О.С.

г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская, д. 1, пос. Косая Гора,            ул. М. Горького, д. 26

16.11.17

 Большаков А.И.

г. Тула, пр. Ленина,       д. 101

16.11.17

 Гр. Зеленко О.Ю.

г. Тула, ул. Максимовского, д. 15

16.11.17

 Гр. Логачев В.П.

г. Тула, ул. Октябрьская, д. 83

16.11.17

 ООО "Кактус"

г. Тула,                        ул. Комсомольская, д. 51

21.11.17

 Гр. Тарасов Ю.З.

г. Тула, Красноармейский пр.,    д. 23

21.11.17

 ИП Таранина Н.Е.

г. Тула, Красноармейский пр.,   д. 1

21.11.17

 ООО ТП "Ровесник"

г. Тула, ул. Болдина,    д. 124

21.11.17

ООО "Тульская геологоразведочная партия"

г. Тула, ул. Смидович,   д. 13

21.11.17

 Бабаев Р.М.

г. Тула, ул. Халтурина, д. 12, ул. Оружейная,    д. 23

21.11.17

 ООО" Ник"

г. Тула, Красноармейский пр.,   д. 30

21.11.17

 ПБОЮЛ Творогова Н.М.

г. Тула, ул. Дм.Ульянова, д. 1-а

22.11.17

 ИП Лебедева Е.А.

г. Тула, пр. Ленина,      д. 42/58, ул. Гоголевская, д. 58/42

22.11.17

 Гр. Бычков Д.Ю.

г. Тула, ул. Марата, остановочный павильон в р-не остановки        "Ул. Замочная"

22.11.17

Гр. Николаева Е.Ю.

г. Тула, ул. Кутузова,    д. 108-в

22.11.17

 ИП Аббасов Л.И.

г. Тула, ул. Чаплыгина, д. 3

22.11.17

 ИП Ибрагимова Л.А.

г. Тула, ул. Кауля,        д. 16-а

 

Примечание: при оплате задолженности приостановление холодного водоснабжения АО «Тулагорводоканал» производиться не будет.

сегодня, в 14:58 +4
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