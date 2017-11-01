Туляков проконсультируют по вопросам использования средств материнского капитала
Мероприятие состоится 7 ноября.
7 ноября отделение Пенсионного фонда России по Тульской области проведет День информации по теме «Возможности использования средств материнского (семейного) капитала».
Специалист расскажет гражданам о праве на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о различных направлениях распоряжения средствами.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 в публичном центре правовой информации Тульской областной универсальной научной библиотеки (ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж).
Контактный телефон 8(4872) 31-24-81.
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