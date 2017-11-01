Туляков проконсультируют по вопросам использования средств материнского капитала

7 ноября отделение Пенсионного фонда России по Тульской области проведет День информации по теме «Возможности использования средств материнского (семейного) капитала».

Специалист расскажет гражданам о праве на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о различных направлениях распоряжения средствами.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 в публичном центре правовой информации Тульской областной универсальной научной библиотеки (ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж).

Контактный телефон 8(4872) 31-24-81.