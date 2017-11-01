новости
новости
Регистрация
Туляков проконсультируют по вопросам использования средств материнского капитала

Туляков проконсультируют по вопросам использования средств материнского капитала

Мероприятие состоится 7 ноября.

7 ноября отделение Пенсионного фонда России по Тульской области проведет День информации по теме «Возможности использования средств материнского (семейного) капитала».

Специалист расскажет гражданам о праве на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и о различных направлениях распоряжения средствами.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 в публичном центре правовой информации Тульской областной универсальной научной библиотеки (ул. Тургеневская, 48, 2-й этаж).

Контактный телефон 8(4872) 31-24-81.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
материнский капиталПенсионный Фонд России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула вновь станет столицей джаза
Тула вновь станет столицей джаза
В Туле ограничат сквозной проезд
В Туле ограничат сквозной проезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.