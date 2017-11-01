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На территории Тульского кремля будут искать фундамент первого храма
Фото Дмитрия Дзюбина.

На территории Тульского кремля будут искать фундамент первого храма

Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Татьяна Рыбкина пояснила, что Российская академия наук одобрила проведение археологических работ на территории Тульского кремля.

В октябре здесь уже были проведены георадарные работы, которые позволили определить предполагаемое место расположения Успенского собора.

Раскопки будут вестись на Соборной площади у торговых рядов.

Средства на проведение раскопок выделит федеральный бюджет. Работы начнутся в 2018 году, как только позволят погодные условия.

Планируется после обнаружения остатков фундамента музеефицировать их, сделав доступными для осмотра посетителями кремля.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:08 +1
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