Фото Дмитрия Дзюбина.
На территории Тульского кремля будут искать фундамент первого храма
Об этом в ходе пресс-конференции рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
Татьяна Рыбкина пояснила, что Российская академия наук одобрила проведение археологических работ на территории Тульского кремля.
В октябре здесь уже были проведены георадарные работы, которые позволили определить предполагаемое место расположения Успенского собора.
Раскопки будут вестись на Соборной площади у торговых рядов.
Средства на проведение раскопок выделит федеральный бюджет. Работы начнутся в 2018 году, как только позволят погодные условия.
Планируется после обнаружения остатков фундамента музеефицировать их, сделав доступными для осмотра посетителями кремля.