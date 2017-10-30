Порноактриса из Тулы Ева Бергер снимается в фильме Алексея Панина

Фото из личного архива Евы Бергер.

Скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера. В его собственном проекте снимается порнозвезда — бывшая учительница из Тулы Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина).

Панин в своем Instagram поделился видео со съемочной площадки, где можно разглядеть голую Бергер. Актер говорит, что сбылась его мечта о работе режиссера кино, пусть и эротического.



Кадр со съемок.

Правда, о чем будет фильм, пока не разглашается.