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Порноактриса из Тулы Ева Бергер снимается в фильме Алексея Панина
Фото из личного архива Евы Бергер.

Порноактриса из Тулы Ева Бергер снимается в фильме Алексея Панина

Фильм, судя по всему, эротического содержания.

Скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера. В его собственном проекте снимается порнозвезда — бывшая учительница из Тулы Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина).

Панин в своем Instagram поделился видео со съемочной площадки, где можно разглядеть голую Бергер. Актер говорит, что сбылась его мечта о работе режиссера кино, пусть и эротического.


Кадр со съемок.

Правда, о чем будет фильм, пока не разглашается.

 

В 24 года тульская учительница литературы по имени Надя уехала в Будапешт и, взяв псевдоним Ева Бергер, начала сниматься в самых жестких порнофильмах. А 2 февраля она дала большое интервью одному из изданий, в котором рассказала о насилии, одиночестве, дискриминации, проституции и о том, почему мечтает стать журналисткой.

сегодня, в 16:26 +1
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