Порноактриса из Тулы Ева Бергер снимается в фильме Алексея Панина
Фильм, судя по всему, эротического содержания.
Скандальный российский актер Алексей Панин пробует себя в качестве режиссера. В его собственном проекте снимается порнозвезда — бывшая учительница из Тулы Ева Бергер (настоящее имя — Надежда Никитина).
Панин в своем Instagram поделился видео со съемочной площадки, где можно разглядеть голую Бергер. Актер говорит, что сбылась его мечта о работе режиссера кино, пусть и эротического.
Кадр со съемок.
Правда, о чем будет фильм, пока не разглашается.
В 24 года тульская учительница литературы по имени Надя уехала в Будапешт и, взяв псевдоним Ева Бергер, начала сниматься в самых жестких порнофильмах. А 2 февраля она дала большое интервью одному из изданий, в котором рассказала о насилии, одиночестве, дискриминации, проституции и о том, почему мечтает стать журналисткой.