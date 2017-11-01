Какие музеи откроются в Туле на улице Металлистов после реставрации

Музеи, в чье ведение переданы исторические здания, уже сейчас активно работают над будущими экспозициями.

О реставрации зданий, находящихся в ведении министерства культуры Тульской области, сегодня журналистам рассказала руководитель ведомства Татьяна Рыбкина.

– Улица Металлистов – это архитектурно-историческая доминанта города, где почти каждое здание является памятником федерального или регионального значения, поэтому так важно её сохранить, – отметила она.

В доме №1 по ул. Металлистов музеем «Куликово поле» будет создан

музейно-выставочный реставрационный центр. Здесь разместится

Тульская археологическая экспозиция. Помимо этого будет проводиться открытая для посетителей реставрация, а также появится школа реставраторов.

В настоящее время завершены проектные работы, которые проводило ГУК ТО «Центр по охране памятников истории и культуры». Эскизный проект проходит историко-культурную экспертизу. В конце 2017 года планируется объявление конкурса по разработке проекта реставрации и приспособления здания к эксплуатации, окончание работ запланировано на середину 2018 года.

В здании №8 также расположится филиал музея «Куликово поле».

В нем планируется создать культурно-просветительский музейно-выставочный центр с постоянной экспозицией, выставочными залами и залами для интерактивных занятий.

Здесь будут работать специализированный публичный исторический библиотечно-архивный центр с читальным залом и клубная площадка военно-исторического движения средневековой реконструкции – клуб реконструкторов, кафе, музейно-сувенирный магазин, а также помещения для проведения различных лекций и концертов. В настоящее время ООО «Тулареставрация» проводятся первоочередные противоаварийные работы в здании, завершить которые планируется 30 ноября 2017 года. До 20 июня 2018 года будет разработан проект приспособления здания, после чего начнутся работы.

Здание №4 получат казаки для создания в нем музея казачества.

Дом №10 передан в ведение музея оружия, который создаст в нем музейно-выставочный и интерактивный культурно-образовательный центр «Тула мастеровая», направленный на показ как пряничного, так и оружейного мастерства.

Здесь будет работать экспозиция с мастерской для производства

тульских пряников, где можно будет поучаствовать в выпекании и росписи

пряников, а также музейно-выставочное интерактивное пространство с

тиром, интерактивной оружейной площадкой для детей и взрослых,

рассказывающей об истории оружейного производства в Туле.

Будет организована площадка для проведения мастер-классов по историческому фехтованию, заработает кинозал, планируются выступления военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия, проведение театрализованных фестивалей военно-исторических клубов реконструкции, организация вечерних концертов.

В настоящее время в здании проводятся реставрационные работы,

завершение которых, согласно выданному разрешению, намечено на 20

ноября 2017 года. Работы выполняет ООО «Зодчие Северо-Запада». Задача музея отразить в экспозиции в том числе и историю самого здания – это бывший Дом пряника.

Здание №12 откроется для посетителей первым – в 2018 году.

В нем планируется создание музейно-выставочного комплекса, который включает в себя выставочный зал и музейную экспозицию по истории тульского купечества. История улицы Металлистов тесно переплетается с историей тульского купечества, эта тема не представлена в других музеях, которые будут расположены на данной улице. Площадь дома позволяет устраивать культурно-массовые мероприятия: рождественские утренники, пасхальные встречи, музейно-образовательные программы для посетителей любого возраста.

Учитывая, что в этом здании в XIX веке располагалось тульское купеческое общество как самодеятельная общественная организация, предлагается открыть в данном здании представительства Российского военно-исторического общества.

В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от

13 сентября 2017 года утвержден перечень недвижимого имущества по ул.

Металлистов, 12, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность Тульской области. Перечень направлен в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. В настоящее время документы находятся на рассмотрении.

В здании №25 расположится культурно-образовательный комплекс «Тульская усадьба», над созданием которого работает музей «Ясная Поляна».

В нем будет воссоздана атмосфера дворянского быта типичной городской усадьбы города Тулы. Планируется проведение образовательно-педагогических занятий с детьми, работа выставок, рассказывающих о жизни и творчестве великого русского писателя Л. Н. Толстого. Также в этом доме предусмотрен небольшой кинозал-гостиная для писательских встреч, лекций и кинопоказов, ряд помещений будут приспособлены под стилизованное кафе и сувенирные лавки.

В настоящее время ООО «АК-ПРОЕКТ» проводится разработка проекта реставрации и приспособления здания. Срок окончания работ – 20 июня 2018 года.

Комплекс зданий №8 на улице Благовещенской перейдёт в ведение филиала музея-усадьбы В. Д. Поленова, здесь появится Поленовское подворье. Планируется создание постоянной экспозиции музея, где будут проходить выставки современного искусства, в том числе европейских художников, и выставки, посвященные творчеству нашего знаменитого земляка В.Д. Поленова, а также проводиться пленэры молодых талантливых художников. Будет работать морской клуб, появится кинозал с кафе, сувенирный магазин.

В настоящее время музеем выполнены расчеты потребности в тепле и

топливе для отопления и горячего водоснабжения, а также получены технические условия присоединения зданий к электрическим сетям. Также произведена топографическая съемка земельных участков в Туле по ул.

Благовещенской с целью уточнения границ земельных участков и

расположения наземных и подземных коммуникаций в границах земельных участков.

Музеем также был подготовлен и представлен в ФГКУ «Дирекция по

строительству, реконструкции и реставрации» пакет документов для

разработки проектной документации.

Стоимость реставрации зданий на улице Металлистов обойдётся федеральному бюджету примерно в 1 млрд рублей.