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Какие музеи откроются в Туле на улице Металлистов после реставрации

Какие музеи откроются в Туле на улице Металлистов после реставрации

Музеи, в чье ведение переданы исторические здания, уже сейчас активно работают над будущими экспозициями.

О реставрации зданий, находящихся в ведении министерства культуры Тульской области, сегодня журналистам рассказала руководитель ведомства Татьяна Рыбкина. 
 
– Улица Металлистов – это архитектурно-историческая доминанта города, где почти каждое здание является памятником федерального или регионального значения, поэтому так важно её сохранить, – отметила она.
 
 
В доме №1 по ул. Металлистов музеем «Куликово поле» будет создан
музейно-выставочный реставрационный центр. Здесь разместится
Тульская археологическая экспозиция. Помимо этого будет проводиться открытая для посетителей реставрация, а также появится школа реставраторов. 
 
 
В настоящее время завершены проектные работы, которые проводило ГУК ТО «Центр по охране памятников истории и культуры». Эскизный проект проходит историко-культурную экспертизу. В конце 2017 года планируется объявление конкурса по разработке проекта реставрации и приспособления здания к эксплуатации, окончание работ запланировано на середину 2018 года. 
 
В здании №8 также расположится филиал музея «Куликово поле».
 
 
В нем планируется создать культурно-просветительский музейно-выставочный центр с постоянной экспозицией, выставочными залами и залами для интерактивных занятий.
 
 
Здесь будут работать специализированный публичный исторический библиотечно-архивный центр с читальным залом и клубная площадка военно-исторического движения средневековой реконструкции – клуб реконструкторов, кафе, музейно-сувенирный магазин, а также помещения для проведения различных лекций и концертов. В настоящее время ООО «Тулареставрация» проводятся первоочередные противоаварийные работы в здании, завершить которые планируется 30 ноября 2017 года. До 20 июня 2018 года будет разработан проект приспособления здания, после чего начнутся работы.
 
Здание №4 получат казаки для создания в нем музея казачества.
 
Дом №10 передан в ведение музея оружия, который создаст в нем музейно-выставочный и интерактивный культурно-образовательный центр «Тула мастеровая», направленный на показ как пряничного, так и оружейного мастерства. 
 
 
Здесь будет работать экспозиция с мастерской для производства
тульских пряников, где можно будет поучаствовать в выпекании и росписи
пряников, а также музейно-выставочное интерактивное пространство с
тиром, интерактивной оружейной площадкой для детей и взрослых,
рассказывающей об истории оружейного производства в Туле.
 
 
Будет организована площадка для проведения мастер-классов по историческому фехтованию, заработает кинозал, планируются выступления военно-исторического театра «Несокрушимые» Тульского музея оружия, проведение театрализованных фестивалей военно-исторических клубов реконструкции, организация вечерних концертов.
 
В настоящее время в здании проводятся реставрационные работы,
завершение которых, согласно выданному разрешению, намечено на 20
ноября 2017 года. Работы выполняет ООО «Зодчие Северо-Запада». Задача музея отразить в экспозиции в том числе и историю самого здания – это бывший Дом пряника.
 
Здание №12 откроется для посетителей первым – в 2018 году.
 
 
В нем планируется создание музейно-выставочного комплекса, который включает в себя выставочный зал и музейную экспозицию по истории тульского купечества. История улицы Металлистов тесно переплетается с историей тульского купечества, эта тема не представлена в других музеях, которые будут расположены на данной улице. Площадь дома позволяет устраивать культурно-массовые мероприятия: рождественские утренники, пасхальные встречи, музейно-образовательные программы для посетителей любого возраста.
 
 
Учитывая, что в этом здании в XIX веке располагалось тульское купеческое общество как самодеятельная общественная организация, предлагается открыть в данном здании представительства Российского военно-исторического общества.
 
В соответствии с распоряжением правительства Тульской области от
13 сентября 2017 года утвержден перечень недвижимого имущества по ул.
Металлистов, 12, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в собственность Тульской области. Перечень направлен в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в Тульской, Рязанской и Орловской областях. В настоящее время документы находятся на рассмотрении.
 
В здании №25 расположится культурно-образовательный комплекс «Тульская усадьба», над созданием которого работает музей «Ясная Поляна». 
 
 
В нем будет воссоздана атмосфера дворянского быта типичной городской усадьбы города Тулы. Планируется проведение образовательно-педагогических занятий с детьми, работа выставок, рассказывающих о жизни и творчестве великого русского писателя Л. Н. Толстого. Также в этом доме предусмотрен небольшой кинозал-гостиная для писательских встреч, лекций и кинопоказов, ряд помещений будут приспособлены под стилизованное кафе и сувенирные лавки.
 
 
В настоящее время ООО «АК-ПРОЕКТ» проводится разработка
проекта реставрации и приспособления здания. Срок окончания работ –
20 июня 2018 года.
 
Комплекс зданий №8 на улице Благовещенской перейдёт в ведение филиала музея-усадьбы В. Д. Поленова, здесь появится Поленовское подворье. Планируется создание постоянной экспозиции музея, где будут проходить выставки современного искусства, в том числе европейских художников, и выставки, посвященные творчеству нашего знаменитого земляка В.Д. Поленова, а также проводиться пленэры молодых талантливых художников. Будет работать морской клуб, появится кинозал с кафе, сувенирный магазин. 
 
 
В настоящее время музеем выполнены расчеты потребности в тепле и
топливе для отопления и горячего водоснабжения, а также получены технические условия присоединения зданий к электрическим сетям. Также произведена топографическая съемка земельных участков в Туле по ул. 
Благовещенской с целью уточнения границ земельных участков и
расположения наземных и подземных коммуникаций в границах земельных участков.
 
 
Музеем также был подготовлен и представлен в ФГКУ «Дирекция по
строительству, реконструкции и реставрации» пакет документов для
разработки проектной документации.
 
Стоимость реставрации зданий на улице Металлистов обойдётся федеральному бюджету примерно в 1 млрд рублей.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:10 0
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