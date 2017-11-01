В Чернском районе сажают лес-лабиринт

На фото – студенты ТГПУ и подростки семейного клуба Tula Teens.

В Туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век» активисты создают «Лес межнационального единства», который войдет в Книгу рекордов России как самый большой растительный лабиринт — лес площадью 41526,5 кв. метра.

Проект реализовывается на грант Президента РФ от Фонда президентских грантов.

Девиз проекта: «Мы разные и нас много, но мы все живем на одной планете, ходим по одной земле и дышим одним воздухом! Если каждый из нас посадит одно дерево, то получится ЛЕС — Лес национального единства, культуры и уважения друг к другу и мира в нашем маленьком мире!»

29 октября посадили первые аллеи лабиринта: 35 Петровских дубов привезли сотрудники Русского музея из Санкт-Петербурга. Это продолжение многовековой традиции, которая берет свое начало еще от самого Петра I.