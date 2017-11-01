новости
новости
Регистрация
В Чернском районе сажают лес-лабиринт
На фото – студенты ТГПУ и подростки семейного клуба Tula Teens.

В Чернском районе сажают лес-лабиринт

Активисты создают «Лес межнационального единства», который войдет в Книгу рекордов России.

В Туристско-рекреационном ландшафтном парке «Бежин луг XXI век»  активисты создают «Лес межнационального единства», который войдет в Книгу рекордов России как самый большой растительный лабиринт — лес площадью 41526,5 кв. метра.
 

Проект реализовывается на грант Президента РФ от Фонда президентских грантов.
 
Девиз проекта: «Мы разные и нас много, но мы все живем на одной планете, ходим по одной земле и дышим одним воздухом! Если каждый из нас посадит одно дерево, то получится ЛЕС — Лес национального единства, культуры и уважения друг к другу и мира в нашем маленьком мире!»
 

29 октября посадили первые аллеи лабиринта: 35 Петровских дубов привезли сотрудники Русского музея из Санкт-Петербурга. Это продолжение многовековой традиции, которая берет свое начало еще от самого Петра I.
сегодня, в 14:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
Чернский районлеслабиринт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Башню Водяных ворот в Тульском кремле откроют для посетителей
Башню Водяных ворот в Тульском кремле откроют для посетителей
На территории Тульского кремля будут искать фундамент первого храма
На территории Тульского кремля будут искать фундамент первого храма
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.