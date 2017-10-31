В Тульской области в ближайшие часы усилится ветер

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 2-3 часа в регионе ожидается усиление северо-западного ветра, порывы могут достигнуть 15-20 м/с. Такая погода сохранится и 1 ноября.

В Тульской области объявлен желтый уровень опасности.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!