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Тулячка Марина Боталова: «Наших детей с ДЦП не пускают плавать в бассейне!»
Фото Алексея Пирязева.

Тулячка Марина Боталова: «Наших детей с ДЦП не пускают плавать в бассейне!»

Женщина искренне возмущена сложившейся ситуацией.

По ее словам, пока государство борется за создание безбарьерной среды для инвалидов, в тульском бассейне на ул. Степанова, 44 ищут причины, чтобы отказать им в посещении. Myslo решил разобраться в ситуации.
18-летняя дочка Марины Боталовой Екатерина — инвалид I группы. У девушки ДЦП, она передвигается с помощью другого человека, а вот плавает, по словам мамы, хорошо.

 

Марина Боталова

Для моего ребенка плавание жизненно необходимо. Это положительно действует на общее состояние организма, к тому же в воде снимается спастика, мышцы расслабляются, болевые ощущения уходят. Да и настроение после бассейна у Кати хорошее.

 

Катя Боталова и еще две девочки с ДЦП — 16 и 10 лет — два года ходили на плавание в этот бассейн. Занятия были бесплатными, с девочками занималась специально подготовленный инструктор, который прошел обучение по работе с детьми с ограниченными возможностями. В июне бассейн закрыли на лето, а в сентябре, по словам Марины, родителям детей заявили, что больше их там не ждут.


Екатерина Боталова.

- Официальная причина отказа звучит так: бассейн находится на втором этаже ФОКа, лифтов в здании нет и не предвидится, так что извините… — говорит Марина Боталова. — Но ведь два года мы как-то справлялись сами? Мы с Катей с трудом, но поднимались на второй этаж по лестнице, родители были со своими детьми и в раздевалке, и в душе, провожали их до бассейна, потом вытаскивали из воды. Контролировали постоянно. Моя дочь уже умела плавать, а другие девочки именно там научились и сейчас уверенно держатся на воде. Руководство бассейна предложило нам выход из ситуации, даже два. Первый — плавать в малой ванне, предназначенной для детей дошкольного возраста. Сами понимаете, что это нереально, она им по колено. Второй — ездить в Ленинский район в ФОК, там есть бассейн, оборудованный для инвалидов. Но это очень далеко от нашего дома, да и добраться нам туда не на чем. Мы живем на улице Степанова, и бассейн, в который мы ходим, от нас в двух шагах. Зачем же нам создавать дополнительные трудности?

В этом бассейне есть пандус для въезда на первый этаж, оборудованы парковочные места для инвалидов, даже есть кнопка звонка для людей на инвалидных колясках. Вот только плавать инвалидам в этом бассейне запрещено. Тогда для кого все это? И о какой «Доступной середе» мы с вами говорим?

Да, ситуация, прямо скажем, неоднозначная. Два года трое детей с ДЦП плавали в бассейне, а на третий им отказали. Почему же так произошло? За комментариями мы обратились к руководству бассейна.

 

Никита Родин, директор муниципального автономного учреждения «Спортивные объекты»

Наш бассейн — это четыре дорожки по 25 м, минимальная глубина — 180 см. В нем могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, но далеко не все. Это инвалиды категорий М1 (с дефектами слуха), М2 (инвалиды по старости, инвалиды на протезах, инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью, люди с психическими отклонениями) и М3 (инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры — костыли, палки). К сожалению, согласно имеющейся у нас документации, инвалиды с ДЦП, передвигающиеся на колясках, относятся к категории М4 и плавать там не могут. И это не наша прихоть, это — закон. Наш бассейн 1984 года постройки, в нем нет лифта, который бы доставил инвалида-колясочника на второй этаж. Нет оборудованного спуска в воду, нет отдельных раздевалок, сидений для мытья, расширенных проемов. Объект совершенно не оборудован и не приспособлен для плавания детей с ДЦП.

 

Олег Жилкин, зам. директора МАУ «Спортивные объекты»

Мы предложили Марине и другим родителям, чтобы их дети плавали в малой чаше на первом этаже. Нас все услышали, кроме Марины. Она убеждена, что там ее дочери будет некомфортно плавать. Но судите сами — наша малая чаша не такая уж малая. Ее размер 12 на 8 метров, глубина от 90 до 110 см. Пройти реабилитацию там может даже взрослый человек. В малой чаше дети могут плавать с родителями, там есть удобные ступеньки, по которым можно спокойно спуститься в воду и подняться обратно. Еще один вариант — отлично оборудованный для инвалидов ФОК в Ленинском поселке. Решить вопрос с доставкой детей поможет социальное такси. Отказывая Екатерине и Марине Боталовым в допуске к бассейну на втором этаже, мы просто соблюдаем закон.


На наш вопрос, как же так получилось, что дети с ДЦП два года плавали в большом бассейне, руководство бассейна разводит руками — недоглядели, виноваты, но теперь все будет по закону.


Марина и Екатерина Боталовы.

Наталия Зыкова, уполномоченный по правам ребенка в Тульской области

В нашей стране дети-инвалиды имеют равные права и возможности с остальными детьми. В Тульском регионе последовательно создаются условия создания «Доступной среды» для тех людей, которые имеют ограничения своих физических возможностей, по слуху, зрению, а также те, кто передвигается на инвалидном кресле. С этой целью в области поэтапно проводятся работы по комплексной адаптации объектов транспортной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты населения, различных спортивных объектов. Задачи адаптации объектов решаются за счет установки специального оборудования — разнообразных поручней и пандусов, подъемных платформ и механизмов, вертикальных подъемников разных типов. На сегодняшний день бассейн, расположенный на ул. Степанова, 44 в Туле, к сожалению, пока не имеет такого оборудования, что создает препятствия при его посещении для людей с ограниченными возможностями здоровья. А Марину и Екатерину Боталовых, а также родителей других детей с ДЦП, я приглашаю к себе на прием для оказания содействия в разрешении этой конфликтной ситуации. Также я готова сама подъехать к ним домой.



 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:42 +4
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