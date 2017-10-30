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Какие улицы Тулы будут обесточены 31 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 31 октября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электроэнергии не будет по следующим адресам:

  • ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.),
  • ул. Токарева, 76,
  • ул. Рязанская, 36-а, 34 к. 1, к. 2, к. 3, к. 4; 34-а, 36-а, 34, 32 к. 1, к. 2, 38-а, 30 к. 2, 34-г,
  • Мясново: ул. Кабакова, 40-78 (чётн.), 53-а, 59, 63, 41,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-56,
  • 10-й пр-д, 9-39-а (нечётн.), 10-42 (чётн.),
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • 6-й пр-д, 17-41 (нечётн.), 22-48 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 1, 3, 4, 11-39 (нечётн.), 24-50 (чётн.),
  • ул. Марата, 148, 119, 119-а, 121,
  • ул. Степанова, 144, 146, 150,
  • ул. Индустриальная, 16, 18, 35, 37, 39, 22-30 (чётн.),
  • пер. Кладбищенский, 1-5-а,
  • ул. Каракозова, 79,
  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Литейная, 36,
  • п. Косая Гора: ул. Шевченко, 2-50 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • ул. Черняховского, 1-31 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Кудрявцевская, 1-55 (нечётн.), 2-50 (чётн.),
  • Орловское ш., 45-59 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 15-27 (нечётн.), 16-26 (чётн.),
  • ул. Луначарского, 92-126 (чётн.); ул. Пороховая, 47, 41-а,
  • ул. Заварная, 4-24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б, 4-24 (чётн.),
  • пер. Роговский, 24-30 (чётн.), 1-15 (нечётн.),
  • ул. Набережная Дрейера, 31,
  • ул. Штыковая, 2-28 (чётн.), 18-а,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское ш., 27-35 (нечётн.),
  • Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 4-12 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • п. Угольный: ул. Шоссейная, 15,
  • ул. Асфальтная, 2, 4, 20,
  • ул. 1-й Квартал, 12-42 (чётн.), 66,
  • ул. Октябрьская, 217-225 (нечётн.), 190-248 (чётн.),
  • 5-й пр-д, 1-16,
  • 6-й пр-д, 1-13 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • 18-й пр-д,
  • ул. Кобзева, 22-36 (чётн.), 23-39 (нечётн.),
  • ул. Судейского, 1-13 (нечётн.), 2-а-28 (чётн.),
  • ул. Шишкова, 1-17 (нечётн.), 4-12-в (чётн.),
  • п. Матвеевские дачи, 1-52.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 +3
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