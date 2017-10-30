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Тульские налоговики ответят на вопросы читателей Myslo

Тульские налоговики ответят на вопросы читателей Myslo

Прямая линия состоится 8 ноября с 17.00 до 18.00.

Что изменилось в порядке исчисления имущественных налогов физическим лицам за 2016 год? Какие льготы по налогу на имущество физических лиц действуют на территории Тульской области? Как оплатить задолженность за прошлые годы? Что делать, если вы не получили налоговое уведомление? Как быть, если в налоговом уведомлении указана неточная или недостоверная информация? Можно ли оплатить налоги онлайн?

8 ноября в редакции Myslo УФНС России по Тульской области проведет прямую линию для налогоплательщиков по вопросу уплаты имущественных налогов. Звоните с 17.00 до 18.00 по телефону 8 (4872) 71-71-90.

На ваши вопросы ответит заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Тульской области Александр Белишев.

сегодня, в 12:37 0
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