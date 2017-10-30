Сотрудники ГИБДД организовали для юных туляков «Школу безопасности»

Фото: отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

В связи с началом осенних каникул, инспекторы призывают школьников быть особенно осторожными на улице.

На базе городского Центра образования №2 сотрудники отделения пропаганды БДД тульского УГИБДД провели «Школу безопасности». Командам предстояло продемонстрировать свои знания ПДД, умения применять средства индивидуальной защиты, а также навыки оказания первой помощи.

В общем зачете победила команда 5 «Б» класса. Знания Правил дорожного движения у школьников проверял настоящий инспектор – по итогам тестирования лучшими стали ребята из 6 «Б» класса. Они получили подарки от Госавтоинспекции.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в силу возрастных психофизиологических особенностей, дети не всегда могут правильно оценить складывающуюся дорожную обстановку. Чтобы уберечь и защитить своих детей от дорожных происшествий, регулярно напоминайте им основы безопасного поведения на дороге.

Обратите внимание ребёнка на дорожные знаки и светофоры, расположенные на привычных маршрутах, напомните, что категорически запрещено выбегать на дорогу из-за стоящего транспорта, использовать телефоны и плееры при переходе проезжей части. Также необходимо позаботиться о наличии светоотражающих элементов на одежде у детей, которые обезопасят их при движении в тёмное время суток.