новости
новости
Регистрация
Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад
Фото primgazeta.ru

Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад

Специалисты Ленинской районной больницы проведут необходимые анализы и окажут помощь даже в самых отделенных частях Большой Тулы.

На территории Большой Тулы продолжают работу выездные врачебные бригады. Проект по оказанию квалифицированной медицинской помощи взрослому населению бывшего Ленинского района существует уже 2 года.

Врач-терапевт, медсестра функциональной диагностики, лаборант и фельдшер проводят полноценное обследование: ЭКГ, давление, необходимые анализы. По результатам пациентам назначается лечение или выдается направление к врачу-специалисту.

При себе жителям необходимо иметь паспорт, полис и страховое свидетельство.

График выездов врачебных бригад по осмотру взрослого населения на ноябрь 2017 года.

Дата

Время

Место приема

Состав бригады

1

07.11

10.00−13.00

Ильинка

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

2

09.11

10.00−13.00

Петелино

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

3

09.11

10.00−13.00

Коптево

Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

4

10.11

10.00−13.00

деревня Барсуки

Ленинская РБ

5

14.11

10.00−13.00

Нижние Присады

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

6

16.11

10.00−13.00

Шатск

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

7

16.11

10.00−13.00

Погромное

Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер

8

17.11

10.00−13.00

Ильинка

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

9

21.11

10.00−13.00

Петелино

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

10

23.11

10.00−13.00

Прилепы

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

11

23.11

10.00−13.00

Ямны

Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

12

24.11

10.00−13.00

Петелино

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

13

28.11

10.00−13.00

Ильинка

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

14

30.11

10.00−13.00

Шатск

Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант

15

31.11

10.00−13.00

Слободка

Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер

График выездов передвижного флюорографа на ноябрь 2017 года

Дата

Время

Место приема

1

01.11

11.00−13.00

Алешня

2

08.11

11.00−13.00

Архангельский

3

13.11

11.00−13.00

Морозовка

4

15.11

11.00−13.00

Федоровка

5

20.11

11.00−13.00

Петелино

6

22.11

11.00−13.00

Октябрьский

7

27.11

11.00−13.00

Шатск

 

 
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
Выездные медицинские бригадыполучение квалифицированной помощиотдаленные районы
Место
Большая Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»
На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»
Директор тульского предприятия продал в Тамбов несуществующую пшеницу за 4 млн рублей
Директор тульского предприятия продал в Тамбов несуществующую пшеницу за 4 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.