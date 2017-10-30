Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад
Специалисты Ленинской районной больницы проведут необходимые анализы и окажут помощь даже в самых отделенных частях Большой Тулы.
На территории Большой Тулы продолжают работу выездные врачебные бригады. Проект по оказанию квалифицированной медицинской помощи взрослому населению бывшего Ленинского района существует уже 2 года.
Врач-терапевт, медсестра функциональной диагностики, лаборант и фельдшер проводят полноценное обследование: ЭКГ, давление, необходимые анализы. По результатам пациентам назначается лечение или выдается направление к врачу-специалисту.
При себе жителям необходимо иметь паспорт, полис и страховое свидетельство.
График выездов врачебных бригад по осмотру взрослого населения на ноябрь 2017 года.
|
№
|
Дата
|
Время
|
Место приема
|
Состав бригады
|
1
|
07.11
|
10.00−13.00
|
Ильинка
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
2
|
09.11
|
10.00−13.00
|
Петелино
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
3
|
09.11
|
10.00−13.00
|
Коптево
|
Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
4
|
10.11
|
10.00−13.00
|
деревня Барсуки
|
Ленинская РБ
|
5
|
14.11
|
10.00−13.00
|
Нижние Присады
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
6
|
16.11
|
10.00−13.00
|
Шатск
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
7
|
16.11
|
10.00−13.00
|
Погромное
|
Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер
|
8
|
17.11
|
10.00−13.00
|
Ильинка
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
9
|
21.11
|
10.00−13.00
|
Петелино
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
10
|
23.11
|
10.00−13.00
|
Прилепы
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
11
|
23.11
|
10.00−13.00
|
Ямны
|
Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
12
|
24.11
|
10.00−13.00
|
Петелино
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
13
|
28.11
|
10.00−13.00
|
Ильинка
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
14
|
30.11
|
10.00−13.00
|
Шатск
|
Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант
|
15
|
31.11
|
10.00−13.00
|
Слободка
|
Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер
График выездов передвижного флюорографа на ноябрь 2017 года
|
№
|
Дата
|
Время
|
Место приема
|
1
|
01.11
|
11.00−13.00
|
Алешня
|
2
|
08.11
|
11.00−13.00
|
Архангельский
|
3
|
13.11
|
11.00−13.00
|
Морозовка
|
4
|
15.11
|
11.00−13.00
|
Федоровка
|
5
|
20.11
|
11.00−13.00
|
Петелино
|
6
|
22.11
|
11.00−13.00
|
Октябрьский
|
7
|
27.11
|
11.00−13.00
|
Шатск