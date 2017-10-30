Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад

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Специалисты Ленинской районной больницы проведут необходимые анализы и окажут помощь даже в самых отделенных частях Большой Тулы.

На территории Большой Тулы продолжают работу выездные врачебные бригады. Проект по оказанию квалифицированной медицинской помощи взрослому населению бывшего Ленинского района существует уже 2 года.

Врач-терапевт, медсестра функциональной диагностики, лаборант и фельдшер проводят полноценное обследование: ЭКГ, давление, необходимые анализы. По результатам пациентам назначается лечение или выдается направление к врачу-специалисту.

При себе жителям необходимо иметь паспорт, полис и страховое свидетельство.

График выездов врачебных бригад по осмотру взрослого населения на ноябрь 2017 года.

№ Дата Время Место приема Состав бригады 1 07.11 10.00−13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 2 09.11 10.00−13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 3 09.11 10.00−13.00 Коптево Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 4 10.11 10.00−13.00 деревня Барсуки Ленинская РБ 5 14.11 10.00−13.00 Нижние Присады Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 6 16.11 10.00−13.00 Шатск Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 7 16.11 10.00−13.00 Погромное Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер 8 17.11 10.00−13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 9 21.11 10.00−13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 10 23.11 10.00−13.00 Прилепы Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 11 23.11 10.00−13.00 Ямны Алешинская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 12 24.11 10.00−13.00 Петелино Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 13 28.11 10.00−13.00 Ильинка Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 14 30.11 10.00−13.00 Шатск Шатская амбулатория: врач-терапевт общей практики, фельдшер, фельдшер-лаборант 15 31.11 10.00−13.00 Слободка Рождественская амбулатория: врач-терапевт участковый, м/с функциональной диагностики, лаборант, фельдшер

График выездов передвижного флюорографа на ноябрь 2017 года