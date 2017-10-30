Фото: Ангелина Шейнфельд
На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»
Легковушку занесло на скользкой дороге. Никто серьёзно не пострадал.
По информации очевидцев, на улице Кирова, рядом с остановкой «ДК ВОС», произошло ДТП – столкнулись ВАЗ-2107 и УАЗ «Патриот».
По предварительным данным, водитель «семёрки», двигаясь в сторону центра, не справился с управлением – машину занесло и она столкнулась с попутным УАЗом.
В аварии никто серьёзно не пострадал – водитель легковушки получил незначительные ушибы, медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.
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