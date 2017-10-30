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На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»
Фото: Ангелина Шейнфельд

На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»

Легковушку занесло на скользкой дороге. Никто серьёзно не пострадал.

По информации очевидцев, на улице Кирова, рядом с остановкой «ДК ВОС», произошло ДТП – столкнулись ВАЗ-2107 и УАЗ «Патриот».

По предварительным данным, водитель «семёрки», двигаясь в сторону центра, не справился с управлением – машину занесло и она столкнулась с попутным УАЗом.

В аварии никто серьёзно не пострадал – водитель легковушки получил незначительные ушибы, медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:10 +4
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