На улице Кирова «УАЗ Патриот» смял отечественную «семёрку»

Фото: Ангелина Шейнфельд

Легковушку занесло на скользкой дороге. Никто серьёзно не пострадал.

По информации очевидцев, на улице Кирова, рядом с остановкой «ДК ВОС», произошло ДТП – столкнулись ВАЗ-2107 и УАЗ «Патриот».

По предварительным данным, водитель «семёрки», двигаясь в сторону центра, не справился с управлением – машину занесло и она столкнулась с попутным УАЗом.

В аварии никто серьёзно не пострадал – водитель легковушки получил незначительные ушибы, медики оказали ему необходимую помощь на месте происшествия.