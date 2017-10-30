новости
новости
Регистрация
Директор тульского предприятия продал в Тамбов несуществующую пшеницу за 4 млн рублей

Директор тульского предприятия продал в Тамбов несуществующую пшеницу за 4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Тульские полицейские выясняют все детали мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. По предварительным данным, между одной из организаций в Тамбовской области и обществом с ограниченной ответственностью из Тулы был заключен договор на поставку пшеницы.

После того как на расчетный счет тульской фирмы за зерно поступили 4 миллиона 270 тысяч рублей, в Тамбовскую область направили извещение о невозможности отгрузки из-за загруженности элеватора.

Тамбовчане связались с руководством элеватора. Выяснилось, что никакой пшеницы, принадлежащей организации, нет и ни о какой отгрузке неизвестно.

Обманутая фирма обратилась в УМВД России по Тульской области и в банк, на расчетный счет в котором перечислялись денежные средства.

Полицейские задержали подозреваемого. Это директор тульского ООО. Мужчина уже снял со счета часть денег и собирался обналичить оставшуюся сумму.

– Подозреваемый признался в совершении мошеннических действий. В отделе полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет 6 лет лишения свободы. В ходе расследования будут установлены все детали и обстоятельства противоправного деяния, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:47 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
зернопшеницауголовное деломошенник

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад
Когда туляки смогут получить консультацию выездных врачебных бригад
У жителей Тульской области задолженность за газ составляет 89 млн рублей
У жителей Тульской области задолженность за газ составляет 89 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.