Директор тульского предприятия продал в Тамбов несуществующую пшеницу за 4 млн рублей

Тульские полицейские выясняют все детали мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. По предварительным данным, между одной из организаций в Тамбовской области и обществом с ограниченной ответственностью из Тулы был заключен договор на поставку пшеницы.

После того как на расчетный счет тульской фирмы за зерно поступили 4 миллиона 270 тысяч рублей, в Тамбовскую область направили извещение о невозможности отгрузки из-за загруженности элеватора.

Тамбовчане связались с руководством элеватора. Выяснилось, что никакой пшеницы, принадлежащей организации, нет и ни о какой отгрузке неизвестно.

Обманутая фирма обратилась в УМВД России по Тульской области и в банк, на расчетный счет в котором перечислялись денежные средства.

Полицейские задержали подозреваемого. Это директор тульского ООО. Мужчина уже снял со счета часть денег и собирался обналичить оставшуюся сумму.