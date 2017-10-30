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У жителей Тульской области задолженность за газ составляет 89 млн рублей
Фото whatifisland.com

У жителей Тульской области задолженность за газ составляет 89 млн рублей

В должниках числятся 42 тысячи человек.

В сентябре 2017 года без газа остались 308 жителей Тульской области, а общая сумма задолженности составила 2,3 млн рублей. По данным ООО «Газпром межрегионгаз Тула», в ходе совместных мероприятий газовщиков и судебных приставов с начала года от сети отключены более 2500 абонентов, задолжавших порядка 25 млн рублей.

По состоянию на 1 октября общая сумма долгов жителей Тульской области за поставленное голубое топливо составляет 89 млн рублей.

В списке должников числятся 42 000 человек.

Наибольшая сумма задолженности осталась у жителей Большой Тулы, их долг за газ — порядка 30 млн рублей. На втором месте — Новомосковский район, где долг населения — более 8 млн рублей. Замыкает тройку Щекинский район с задолженностью жителей почти 8 млн рублей.

Крайняя, но самая эффективная мера по погашению задолженности — отключение газа. Для восстановления газоснабжения жителям приходится оплачивать не только всю сумму долга и пени за просрочку платежа, но и расходы на восстановительные работы, которые могут составить от 10 до 100 000 рублей.

Также специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Тула» регулярно проводят рейды на территорию области, чтобы выявить самовольное подключение к системе газоснабжения. Только в сентябре удалось выявить 3 таких факта.

А всего с начала года обнаружено 67 незаконных врезок в газопровод.

Все несанкционированные подключения были оперативно ликвидированы. Самовольщиков ждет административная ответственность.

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» напоминает абонентам газоснабжения о необходимости своевременной, ежемесячной оплаты за газ во избежание образования задолженности и негативных последствий.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:37 0
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Место
Тульская область

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