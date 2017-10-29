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29 октября за порядком в Туле проследит дежурный
Фото из архива Myslo.

29 октября за порядком в Туле проследит дежурный

Ответственным назначен Александр Коновалов.

29 октября дежурным по Туле назначен заместитель начальника по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу Александр Петрович Коновалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.

 
В обязанности дежурного по городу, в частности, входит круглосуточный мониторинг обстановки, сбор информации от ЕДДС, теплосетей, транспортников и т. д. Дежурный должен быть в курсе всех аварийных ситуаций, сроков их устранения.
 
сегодня, в 10:02 +2
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