29 октября за порядком в Туле проследит дежурный

Фото из архива Myslo.

29 октября дежурным по Туле назначен заместитель начальника по благоустройству — начальник отдела по благоустройству главного управления по Советскому территориальному округу Александр Петрович Коновалов.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 1391.