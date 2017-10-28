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Погода в Туле 29 октября: дождливо, туманно и холодно

Погода в Туле 29 октября: дождливо, туманно и холодно

Синоптики обещают лёгкий южный ветер. Атмосферное давление крайне низкое.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в регионе будет облачно. Временами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1 мм).

Ночью ветер юго-восточный 3-8 м/с, в отдельных районах туман. Температура воздуха от 0 до +5.

Днём ветер южный, до десяти метров в секунду, на термометре – до плюс восьми градусов. Атмосферное давление низкое – 725-730 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:15 +5
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