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На улице Овражной ночью сгорел грузовик «Вольво»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На улице Овражной ночью сгорел грузовик «Вольво»

Салон выгорел полностью, сгорело переднее колесо. Причина пожара устанавливается.

В 21.16 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузовика «Вольво», припаркованного на улице Овражной.

На место происшествия были направлены два пожарных расчёта. Прибыв на место в 21.20, они справились с огнём за три минуты. В результате пожара никто не пострадал. Салон грузовика выгорел полностью, сгорело переднее колесо, частично повреждена правая часть кузова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:23 +1
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Место
Тулаулица Овражная

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