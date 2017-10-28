На улице Овражной ночью сгорел грузовик «Вольво»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 21.16 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании грузовика «Вольво», припаркованного на улице Овражной.

На место происшествия были направлены два пожарных расчёта. Прибыв на место в 21.20, они справились с огнём за три минуты. В результате пожара никто не пострадал. Салон грузовика выгорел полностью, сгорело переднее колесо, частично повреждена правая часть кузова.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 10 человек и 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.