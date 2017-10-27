В Туле снесли бывший кинотеатр «Комсомольский»

Фото Алексея Туманова.

Кинотеатр на улице «Комсомольский» был открыт в 1956 году. Много лет назад он прекратил свое существование.

Сегодня, 27 октября, на улице Октябрьская рабочие приступили к сносу здания бывшего кинотеатра Комсомольский.

На месте кинотеатра появится торговый центр. Такое решение было принято на заседании Градостроительно-земельного совета Тульской области 12 октября.Одним из принятых решений совета стало строительство магазина вместо бывшего кинотеатра «Комсомольский» на Октябрьской, 184. Изначально на этом месте должен был появиться жилой дом, но участок продали, и новый собственник решил построить там торговый центр.

Напомним, в 1956 году в Заречье открылся кинотеатр «Комсомольский» со зрительным залом на 400 мест. Помимо возможности просмотра кино здесь имелась эстрада и был обустроен читальный зал. В день открытия показывали фильм «Весна» с Фаиной Раневской и Любовью Орловой.

Много лет назад кинотеатр прекратил свое существование.