Туляки встретили первый снег

Фото Алексея Пирязева.

Наверняка он растает, но сам факт, что первый снег в Тульской области уже выпал, можно считать свершившимся.

Вы когда-нибудь слышали выражение «второй снег»? Нет. Он может быть только первым. Все остальное — осадки. Первый снег — событие особенное. Остановка на пути от летней суеты к зимнему ожиданию. А потом — зима. Первый снег запоминается как никакой другой!

Туляки с удовольствием делают фото первого снега, снимают его на видео и делятся ими в соцсетях.

«Тебя любит мое сердце, Любит моя голова, И в этом я не виноват даже на долю процента» ♥ Публикация от Darya Ulyanova ??? (@ul.dar) Окт 26 2017 в 9:21 PDT