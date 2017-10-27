Фото Алексея Пирязева.
Туляки встретили первый снег
Наверняка он растает, но сам факт, что первый снег в Тульской области уже выпал, можно считать свершившимся.
Вы когда-нибудь слышали выражение «второй снег»? Нет. Он может быть только первым. Все остальное — осадки. Первый снег — событие особенное. Остановка на пути от летней суеты к зимнему ожиданию. А потом — зима. Первый снег запоминается как никакой другой!
Туляки с удовольствием делают фото первого снега, снимают его на видео и делятся ими в соцсетях.
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