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Туляки встретили первый снег
Фото Алексея Пирязева.

Туляки встретили первый снег

Наверняка он растает, но сам факт, что первый снег в Тульской области уже выпал, можно считать свершившимся.

Вы когда-нибудь слышали выражение «второй снег»? Нет. Он может быть только первым. Все остальное — осадки. Первый снег — событие особенное. Остановка на пути от летней суеты к зимнему ожиданию. А потом — зима. Первый снег запоминается как никакой другой!

Туляки с удовольствием делают фото первого снега, снимают его на видео и делятся ими в соцсетях.

 

 

 

 

 
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:23 +4
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